18-летний немец, который может выбить Россию с МЧМ. Говорят, Штюцле будущая звезда НХЛ

«Нам нужны такие молодые ребята, как Петерка, Райхел и Штюцле, и они пользуются всё большим доверием со стороны менеджеров и тренеров. Просто посмотрите на пару команд из DEL. В каждой команде много молодых ребят, и все они выступают здесь, и у них все хорошо. Так что я думаю, это многое говорит о DEL и немецком хоккее. Последние пару лет мы были так близки к элите в дивизионе B и теперь мы здесь», — говорил о появлении талантливого немецкого поколения проспект «Детройта» и шестой номер драфта 2019 года Мориц Зайдер.

Удивительно, но до того момента, как всю Северную Америку начал ставить на уши гиперталантливый парень из Кёльна по имени Леон Драйзатль, команды из немецкого чемпионата практически не уделяли внимания развитию своих молодых хоккеистов. Пока футбольная Бундеслига регулярно поставляла сборной элитных вундеркиндов, хоккейная DEL пачками завозила легионеров из Северной Америки и забивала на развитие классных юниоров, которые всё чаще появляются в немецких школах.

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Изменить отношения к своей молодёжи хоккейный функционеров заставил именно звёздный вингер «Эдмонтона» и действующий обладатель Арт Росс Трофи. Нет, местная федерация и сама лига не пошли на какие-то реформы и не стали душить команды лимитом на легионеров, попутно принуждая заявлять на матчи хоккеистов определённого возраста. Просто все в одночасье поняли, что в хоккейной Германии появилось топовое поколение, которое ничем не хуже кучи сбитых лётчиков из Канады. Почему подход к развитию юниоров изменился именно после Драйзайтля? Всё дело в том, что лучший друг Коннора Макдэвида и первый хоккеист страны не сыграл в DEL ни одного матча, а за два до драфта уехал из Германии в канадскую CHL, опасаясь пересидеть перед драфтом в немецкой лиге U20.

Поэтому, когда в академии «Адлера» из Мангейма появился крышесносный пацан Тим Штюцле, способный в одиночку выигрывать матчи, руководство клуба сделало всё, чтобы юный немец не повторил путь Драйзайтля и не помахал им ручкой, поднимаясь по трапу самолёта в сторону канадской CHL. Ведь именно из Мангейма звезда «Эдмонтона» уезжала в 2012 в «Принц Альберт» из Западной хоккейной лиги. Сейчас 18-летний Штюцле старательно открещивается от параллелей с Драйзайтлем. Тем не менее, сравнений с лучшим хоккеистом в истории Германии ему в любом случае не избежать.

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Практически всё время Штюцле играл не со сверстниками, а с парнями на 2-3 года старше его, а два года назад в 16 лет он в составе молодёжной команды «Адлера» разнёс немецкую лигу для 20-летних, набрав 55 очков в 21 матче. В прошлом сезоне Штюцле в возрасте 17 лет дебютировал за «Адлер» в DEL, подписав с клубом трёхлетний контракт. В первом взрослом сезоне Штюцле с ходу выбил 34 (7+27) результативных баллов, набирая в среднем около очка (0.8) за игру и по этому показателю среди хоккеистов до 18 лет опередил Марселя Гоча, Йохана Хехта и даже Марко Штурма.

Примечательно, что именно путь последнего и выбрал Штюцле, оставшись перед драфтом на родине и отказавшись от переезда в CHL, где его на импорт-драфте выбрал «Сиэтл». Тропинка, протоптанная в НХЛ легендой «Сан-Хосе» ему оказалась ближе. Штурм, кстати, только поддержал решение Тима остаться в Германии, заявив, что опыт игры с мужиками в своё время помог ему переиграть конкурентов в основу в тренинг-кемпе «Шаркс». Оказало влияние на решение Тима остаться в Мангейме и то, что именно оттуда попал в «Детройт» под шестым номером драфта Мориц Зайдер.

«Вначале для меня было непросто принять решение остаться в Мангейме, но со мной играют два отличных парня — Бен Смит и Томми Хухтала, и играть с ними — это здорово. Они отличные ребята, они хотят помогать мне каждый день, они хотят делать меня лучше каждый день, и я думаю, это причина того, что сезон в Германии прошёл так хорошо.

Я знал, что Мангейм — отличная организация, но Зайдер стал идеальным примером для многих молодых игроков. Он показал всем, что в Германии можно оставаться. Но я сам по себе и еще одна причина, по которой я решил остаться в Германии — это необходимость закончить школу. Плюс я хочу играть против профессиональных игроков и развиваться

Мой тренер хочет, чтобы я играл творчески. Я играю по 15-19 минут в каждой игре, я играю в большинстве. У меня есть все возможности, вот почему я люблю Мангейм. Здесь отличная программа и тренеры хотят сделать меня лучше», — рассказывал будущий проспект «Оттавы» прошлой зимой о своем решении остаться на родине.

В итоге Штюцле вряд ли пожалел, что не уехал из «Адлера», где с ним реально возились его партнёры по звену. Те же Томми Хухтала и Бен Смит (сыграл больше двухсот матчей в НХЛ за «Чикаго» и «Сан-Хосе») не только дополнительно работали с Тимом на льду, но и возили его в школу до тех пор, пока он не получил права, а другой партнёр по команде Фил Хангерехер даже готовил ему еду, чтобы юниор не шарился по фастфудам.

И если верить ассистенту главного тренера «Адлера» Майку Пеллегримсу, то в развитии Штюцле им помог опыт работы с Морицом Зайдером годом ранее:

«Мориц начал с шести минут на льду, а в конце он закончил с 16. Так что это многое показало его и то, что мы с ним делали в течение сезона. С Тимом все было немного по-другому, потому что он был сильным парнем, и мы сразу же поставили его с действительно хорошими игроками в хорошее звено. У него всё получается. Он на правильном пути. НХЛ полюбит его».

В чём сильные стороны Штюцле?

Прежде всего катание. По энхаэловским меркам элитным его не назовёшь, но катит Штюцле точно выше среднего. Причём делает это на огромной скорости, спокойно улетая от соперников за счёт невероятно быстрых ног и потрясающей манёвренности. Сам же немецкий Next One одними из своих главных способностей называет именно скорость и умение быстро менять направление. Неудивительно, что своим кумиром он считает не Драйзайтля, а его партнёра по звену Коннора Макдэвида.

Права на видео принадлежат IIHF. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте IIHF в Twitter

Ну и, конечно, техника. Штюцле роскошно работает руками и контролирует шайбу. И если позволить ему разогнаться с шайбой, то остановить немецкого гения на пути к воротам будет крайне тяжело.

Права на видео принадлежат IIHF. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте IIHF в Twitter

Восхищаются Штюцле не только скауты и немецкие болельщики, но и партнёры по сборной. Другой вундеркинд Бундестим и проспект «Баффало» Йон-Ясон Петерка, который постоянно играет в сборной в звене с Тимом ещё с уровня U16, не так давно отмечал не сколько его катание сколько его мышление и видение площадки:

«Он сумасшедший игрок. У него безумное видение и сумасшедшие плеймейкерские навыки. Я действительно счастлив играть с ним. Мы не играем одинаково, но вместе играем идеально».

С 15 лет третьим в звене со Штюцле и Петеркой играл ещё один топ-проспект Лукас Райхель, но из-за положительного теста на коронавирус 17-ый номер последнего драфта пролетел мимо турнира в Эдмонтоне и теперь им приходится тащить сборную Германии вдвоём, проводя на льду больше 25 минут за матч. Нагрузка на двух 18-летних хэдлайнеров выпала колоссальная. Причём тренерский штаб немцев активно использует обоих не только в своём большинстве, но и отправляет убивать большинство соперника. Так что вряд ли кого-то должно смущать, что на двоих Штюцле и Петерка набрали очков больше, чем все остальные хоккеисты Бундесманшафт. И это при том, что до МЧМ наследник Драйзайтля вообще не имел игровой практики и только-только восстановился после операции на руке.

Фото: iihf.com

Огромные авансы выдавал Штюцле и главный тренер немецкой «молодёжки» Тобиас Абштрайтер, который хотел взять нападающего ещё на МЧМ-2019, когда немцы поднимались в элитный дивизион:

«Мы всегда повторяем это снова и снова, но его игра с шайбой очень хороша. Он представляет угрозу на льду, когда у него шайба и видно, что он хочет выигрывать. Он так сильно хочет побеждать, что иногда пытается сделать слишком много. Но ему нужно учиться. Это нормально.

Я думаю, что у него выделяется мозг. У него феноменальное мышление и отличное хоккейное чутье, он может предугадывать игру раньше всех. Летом он стал сильнее, чем в прошлом сезоне. Он довольно устойчив на ногах. В общем, он уже отличный хоккеист».

Впрочем, если Штюцле хочет, чтобы переход к североамериканскому хоккею прошёл безболезненно, то ему нужно прибавлять в силовой игре и прокачивать верхнюю часть тела. Если Драйзайтль уже в его возрасте был горой мышц, которую было практически невозможно оттереть от шайбы корпусом, то Тим всё ещё выглядит несколько щуплым. Впрочем, пока серьёзных нареканий физика Штюцле не вызывает и пусть потихоньку, но массу Тим набирает.

Когда мы увидим его в НХЛ?

Практически весь преддрафтовый год гений из Мангейма во всевозможных рейтингах шёл на третьем месте, уступая лишь канадцам Алексису Лафренье и Куинтону Байфилду. В итоге, как и предполагалось, Штюцле ушёл третьим с энхаловского распределителя третьим и был выбран «Оттавой». Сразу же после драфта генеральный менеджер «Сенаторз» Пьер Дорион заявил, что клуб ждёт немца на следующий сезон и планирует сразу же заиграть его в основе. Помешать приехать в столицу Канады мог только действующий трёхлетний контракт с «Адлером». Однако клуб из Мангейма не стал чинить препятствий и полюбовно расторг действующее соглашение с нападающим, который несколько дней назад подписал трёхлетний контракт новичка с «Сенаторз». И глядя на состав перестроечной «Оттавы», у Тима есть все шансы слёту зацепиться за топ-6 команды Юджина Мельника. Говорят, это будущая звезда НХЛ. Если сборная Германии сотворит сенсацию в четвертьфинале и выбьет Россию с МЧМ, этот 18-летний вундеркинд будет в числе главных звёзд своей команды.