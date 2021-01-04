«Просил арбитров быть более справедливыми». Странные решения судей надоели даже Ларионову

Сборная России в четвертьфинале со счётом 2:1 переиграла команду Германии на молодёжном чемпионате мира в Эдмонтоне. На вопросы журналистов сразу после игры ответил главный тренер российской команды Игорь Ларионов.

— У России было пять удалений подряд в матче с Германией. Нет опасений, что дальше будет хуже и о чём вы разговаривали с одним из главных арбитров по ходу игры?

— Я разговаривал с арбитрами и просил их быть более справедливыми. Если команда атакует и доминирует, то она не может играть в меньшинстве больше, чем обороняющаяся. Зацепы, задержки — просил, чтобы судьи обращали на них внимание. Это не были жалобы — просто попросил судей быть более внимательными. Вещи, которые не позволены нам, позволяются сопернику. Прошу ребят терпеть: если будем пол-игры играть в меньшинстве, то будем лишь обороняться. Так устроен мир.

Аскаров — герой, Россия — в полуфинале МЧМ! Но наши еле унесли ноги от скромных немцев Наша команда занервничала в третьем периоде и едва не позволила Германии сотворить сенсацию.

— Правда ли, что сборной России тяжелее играть с такими соперниками, как Чехия и Германия, которые ставят «автобусы»?

— Дело в том, что мы никак не можем реализовать моменты, которые создаём. Есть убойные моменты, надо попасть в створ, а мы не попадаем. Всегда легче играть от обороны, чем атаковать. Такая проблема есть не только у молодёжки. Задача этой команды создавать моменты, трафик перед воротами. Нужно искать варианты, чтобы было присутствие на пятаке для помехи вратарю. Вы понимаете, что игра непростая, это колоссальный опыт, с кем бы ты не играл в четвертьфинале. Мы стараемся раскрепостить ребят, чтобы они получали удовольствие от игры.

— Что скажете про большинство и меньшинство?

— По ходу матча вырисовывается картинка и мы видим, кто из ребят более нацелен, свеж, готов. Кто более стабилен в своих игровых решениях и моментах. Задача стоит, мы играем матч плей-офф, должны принять решения, чтобы вытащить игру, сохранить счёт, где-то сыграть от обороны. Мы с тренерским штабом обсуждаем все решения в перерыве, делаем коррективы. Есть полтора дня для подготовки к полуфиналу. Миша Абрамов должен быть свежим и надеемся на Егор Чинахова, который усилит команду.

Сборная России — в полуфинале МЧМ! Немцам не помогли даже странные решения судей Игры получилась сложной, но впереди, похоже, нас будут ждать США или Канада.

— Вас удивило первое звено немцев и как вы его разобрали?

— Не думаю, что это глобальный вопрос. Соперник серьёзный, мы понимали, что там много хороших ребят и бомбардиров. Ты не можешь заранее предугадать, кто забьёт гол. У нас есть четыре звена, которые играют и делают свою работу. При любой игре, как бы ты не играл, у соперника будут моменты. Вопрос не стоял, чтобы полностью кого-то закрыть, нужно было доминировать, играть агрессивно. Дальше в соперниках будут команды сильнее и опытнее. Я заметил, что когда с нами играет более сильная команда, мы более ответственно относимся.

— Было то, что вам не понравилось в игре нашей сборной?

— У нас есть вопросы всегда, по отдаче, по связкам. Мы будем это разбирать. Может, не было целиковой картины, но не было и недооценки соперника, я уже говорил об этом ранее. Игра от обороны, когда соперник играет, создаёт нам проблемы. Хоккей с чехами и немцами нам менее комфортен. Молодёжный хоккей должен быть более атакующим и романтичным.