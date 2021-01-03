«При явном подсуживании МЧМ себя дискредитирует». Что может ждать Россию в полуфинале

На МЧМ-2021 по хоккею завершились четвертьфиналы, впереди – полуфинальные встречи. Сборная России сразится с канадцами, а США сыграют с финнами. В преддверии встреч мы задали три вопроса о кубковой битве россиян с канадцами нашим постоянным экспертам: известному тренеру Андрею Назарову, агенту и эксперту по молодёжному хоккею Алексею Дементьеву и заслуженному тренеру России Фёдору Канарейкину.

Швеция вылетела и горюет, а нас ждут два суперполуфинала! Что творится на МЧМ Команда Игоря Ларионова одолела немцев, но впереди битва с самым принципиальным во все времена соперником.

— Может ли фактор канадских судей стать для России ключевым в полуфинале с Канадой?



Назаров: Я понимаю, что все матчи этого чемпионата мира обслуживают канадские арбитры, в том числе их поставят и на полуфинал россиян с Канадой. Надеюсь на профессионализм судей. На турнирах такого уровня не должно быть никаких спорных моментов, тем более на такой стадии. Должно быть чёткое и справедливое судейство.



Дементьев: По-моему, это вообще непредсказуемый момент. Если подсуживание будет явным, то присутствующий формат МЧМ себя очень сильно дискредитирует. Особенно после прошлогодней ситуации с решением при попадании шайбы в камеру, находящуюся за пределами площадки. Счёт был 3:4, наша команда владела инициативой. Да, у нас тогда случались неоправданные удаления, но они были явными. Вопрос был больше именно к личной дисциплине наших хоккеистов, но тут шайба покидает пределы площадки и удаления нет. Надеюсь, что канадские эксперты и болельщики не простят своим судьям что-то подобное. Поэтому верю, что здравый смысл победит и судьи будут выполнять свою работу профессионально.



Канарейкин: Я не думаю, что судейство будет ключевым фактором. Оценю шансы в этой встрече, как 50 на 50. Пожелаю нашей команде успеха и показать свою лучшую игру.

— В какой хоккей должна сыграть сборная России, чтобы переиграть канадцев?



Назаров: Сборная России должна показать свой лучший хоккей. Канадцы полетят вперёд с первых минут, будут провоцировать, цеплять, задирать наших игроков. «Закапывать» шайбу с пятака, стараться максимально нагружать Аскарова. В этой связи важно много терпеть, сыграть дисциплинированно и ни в коем случае не злоупотреблять удалениями. У канадцев всегда было хорошее большинство, важно об этом помнить.



Дементьев: С Канадой даже в открытый хоккей наши ребята смогут сыграть спокойно, и это будет самый зрелищный формат. Одно скажу наверняка: предстоящая игра, это «свой финал» для обеих команд и все игроки выложатся полностью. В последних двух играх наша команда практически не играла в силовую, уверен, что в предстоящей встрече борта будут звенеть по-настоящему.

Канарейкин: Мы должны прибавить во всех компонентах. Если говорить об атаке — в агрессии. Более активно дорабатывать каждую шайбу и подтянуть большинство. Были, конечно, хорошие моменты, забивали и реализовывали. Также важна дисциплина, и чтобы нам, так скажем, фартануло.

«Выход сборной России из зоны — просто пародия!» Что пишут перед матчем наших с Канадой А канадские болельщики надеются, что камера TSN на этот раз не даст вылететь на трибуну сразу трём шайбам «кленовых».

— Для Ларионова-тренера грядёт самый серьёзный экзамен на этом МЧМ?



Назаров: От тренерского штаба и от главного тренера Игоря Ларионова будет зависеть очень многое. Посмотрим, как наши тренеры подготовят команду, какой будет план на игру. Учитывая, как много бросают канадцы, мы должны выдать лучший матч на чемпионате мира по заблокированным броскам. Вспомните, как с нами играли чехи. Ларионов должен ловить шайбу зубами вместе с хоккеистами.



Дементьев: Любая игра – экзамен. Побеждать нужно уметь и фаворитов, и аутсайдеров. Хоккеисты хотят играть с Игорем Николаевичем за страну и за него, он доходчиво и ясно объясняет игрокам то, что он ждёт от них в матче. Как ни странно, но сама игра – это лишь ступень к достижению результата. Уже потом, в случае победы, будет неважно, кто был на пути, но престижно и приятно если обыграна будет именно Канада. Удачи нашим ребятам, тренерам, всем болельщикам.



Канарейкин: Это звёздный шанс для Игоря. Вся страна смотрит за чемпионатом, хочется, чтобы у него все получилось. Если Ларионов взялся за эту работу, а он настоящий профессионал и авторитет, значит, он готов нести этот груз и эту ответственность. Он может привести нашу сборную к победе. Мы уже заждались, 10 лет без побед. Пора завоёвывать чемпионство.