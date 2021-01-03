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МЧМ по хоккею 2021. Итоги 1/4 финала, расклады на полуфиналы, результаты, видео, 3.01.2021

МЧМ по хоккею 2021
Павел Панышев
Швеция вылетела и горюет, а нас ждут два суперполуфинала! Что творится на МЧМ
Команда Игоря Ларионова одолела немцев, но впереди битва с самым принципиальным во все времена соперником.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Видеообзоры четвертьфинальных матчей

Россия – Германия – 2:1

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
02 января 2021, суббота. 20:00 МСК
Россия U20
Окончен
2 : 1
Германия U20
1:0 Пономарёв (Чистяков, Бардаков) – 09:06' (4x5)   2:0 Башкиров (Афанасьев, Грицюк) – 28:27' (5x5)   2:1 Элиас – 43:24' (5x5)

Видео можно посмотреть на странице ФХР в YouTube. Права на видео принадлежат ИИХФ.

Сборная России провела сложный четвертьфинал. У немцев, как и ожидалось, здорово играло первое звено Штюцле, а у россиян в меньшинстве отличился Пономарёв, а также забил Башкиров. Этот матч чем-то напомнил финал ОИ-2018, когда у нас тоже возникли проблемы с немцами. Но главное – результат, а его удалось добыть и выйти в полуфинал. Всё остальное отошло на второй план.

Финляндия- Швеция – 3:2

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
02 января 2021, суббота. 23:30 МСК
Финляндия U20
Окончен
3 : 2
Швеция U20
0:1 Рэймонд (Юханссон) – 14:28' (5x5)   0:2 Сёдерблом (Рэймонд) – 16:05' (5x4)   1:2 Никканен (Виро, Ламберт) – 25:32' (5x5)   2:2 Лунделль (Хейнола) – 51:04' (5x4)   3:2 Хирвонен (Петман) – 59:35' (5x5)

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттере ИИХФ.

Шведы провели очень слабый турнир. Даже и не вспомнишь, когда молодёжка «Тре крунур» играла столь безвольно. После первого периода скандинавы вели со счётом 2:0, но затем посыпались и пропустили три безответных шайбы от принципиального соперника. Причём, Рони Хирвонен забил за 25 секунд до сирены об окончании третьего периода.

Канада – Чехия – 3:0

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
03 января 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Канада U20
Окончен
3 : 0
Чехия U20
1:0 Козенс (Макмайкл) – 08:22' (5x5)   2:0 Байрэм (Кребс, Козенс) – 11:39' (5x5)   3:0 Макмайкл (Гуле, Кребс) – 57:11' (en)

Видеообзор матча Канада — Чехия.

Как и предполагалось, чехи ничего не смогли противопоставить канадцам. Такое ощущение, что Чехия вообще прилетела на этот чемпионат мира с единственной целью: обыграть команду России. Никаких других задач перед этой сборной не стояло. Что ж, мировое первенство без такой команды точно не обеднеет. Североамериканцев в свою очередь ждёт полуфинал с Россией.

США – Словакия – 5:2

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
03 января 2021, воскресенье. 06:30 МСК
США U20
Окончен
5 : 2
Словакия U20
1:0 Калиев (Болди, Зеграс) – 10:44' (5x4)   2:0 Фариначчи (Джонсон, Берард) – 31:55' (5x5)   3:0 Кофилд (Зеграс) – 36:53' (5x3)   3:1 Кашлик (Немец, Коленич) – 38:32' (5x5)   3:2 Сойка (Княжко) – 49:50' (5x4)   4:2 Фариначчи (Бринк) – 55:46' (5x5)   5:2 Бенирс (Бринк) – 58:36' (en)

Видеообзор матча США — Словакия.

Самый лёгкий четвертьфинал получился у американцев. Команда Нейта Лимана особо не напрягалась и явно берегла силы на полуфинал с финнами. Отсюда и отсутствие разгромного счёта. Да, концовка получилась немного напряжённой, но США быстро поставили Словакию на месте, забросив четвёртую шайбу, а затем и пятую в пустые ворота.

Гол дня

Проспект «Детройта» Эльмер Сёдерблом – один из немногих, кто в составе шведов проявил себя с лучшей стороны. Форвард, несмотря на солидные габариты, буквально творил на льду. В концовке первого периода матча с финнами при игре в большинстве Рэймонд исполнил пас на пятак, откуда Сёдерблом круто бросил из-под ноги — шайба залетела в ворота. Получилось шедеврально!

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттере ИИХФ.

Цитата дня

Судейство со стороны канадских арбитров на МЧМ-2021 оставляет желать лучшего. Не выдержал даже главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов.

«Я разговаривал с арбитрами и просил их быть более справедливыми. Если команда атакует и доминирует, то она не может играть в меньшинстве больше, чем обороняющаяся. Зацепы, задержки — просил, чтобы судьи обращали на них внимание. Это не были жалобы — просто попросил судей быть более внимательными. Вещи, которые не позволены нам, позволяются сопернику. Прошу ребят терпеть: если будем пол-игры играть в меньшинстве, то будем лишь обороняться. Так устроен мир», — заявил Ларионов.

«Просил арбитров быть более справедливыми». Странные решения судей надоели даже Ларионову
Главный тренер российской молодёжки подвёл итог матча с Германией на МЧМ. Профессор выступил ярко и ответил на все вопросы.

Полуфинальные пары

Канада – Россия

США – Финляндия

Нас жду два суперполуфинала, в каждом из которых мы будем ждать красивого хоккея. От сборной России, соответственно, ждём ещё и победы. Выставочный матч перед стартом турнира хоккеисты Ларионова проиграли со счётом 0:1, поэтому есть время сделать выводы и сыграть иначе.

Расписание полуфиналов

5 января

Канада – Россия

U20 ЧМ-2021. 1/2 финала
05 января 2021, вторник. 02:00 МСК
Канада U20
Не начался
Россия U20

США – Финляндия

U20 ЧМ-2021. 1/2 финала
05 января 2021, вторник. 05:30 МСК
США U20
Не начался
Финляндия U20
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