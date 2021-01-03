Команда Игоря Ларионова одолела немцев, но впереди битва с самым принципиальным во все времена соперником.

Швеция вылетела и горюет, а нас ждут два суперполуфинала! Что творится на МЧМ

Видеообзоры четвертьфинальных матчей

Россия – Германия – 2:1

Видео можно посмотреть на странице ФХР в YouTube. Права на видео принадлежат ИИХФ.

Сборная России провела сложный четвертьфинал. У немцев, как и ожидалось, здорово играло первое звено Штюцле, а у россиян в меньшинстве отличился Пономарёв, а также забил Башкиров. Этот матч чем-то напомнил финал ОИ-2018, когда у нас тоже возникли проблемы с немцами. Но главное – результат, а его удалось добыть и выйти в полуфинал. Всё остальное отошло на второй план.



Финляндия- Швеция – 3:2

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттере ИИХФ.

Шведы провели очень слабый турнир. Даже и не вспомнишь, когда молодёжка «Тре крунур» играла столь безвольно. После первого периода скандинавы вели со счётом 2:0, но затем посыпались и пропустили три безответных шайбы от принципиального соперника. Причём, Рони Хирвонен забил за 25 секунд до сирены об окончании третьего периода.



Канада – Чехия – 3:0

Видеообзор матча Канада — Чехия.



Как и предполагалось, чехи ничего не смогли противопоставить канадцам. Такое ощущение, что Чехия вообще прилетела на этот чемпионат мира с единственной целью: обыграть команду России. Никаких других задач перед этой сборной не стояло. Что ж, мировое первенство без такой команды точно не обеднеет. Североамериканцев в свою очередь ждёт полуфинал с Россией.



США – Словакия – 5:2

Видеообзор матча США — Словакия.



Самый лёгкий четвертьфинал получился у американцев. Команда Нейта Лимана особо не напрягалась и явно берегла силы на полуфинал с финнами. Отсюда и отсутствие разгромного счёта. Да, концовка получилась немного напряжённой, но США быстро поставили Словакию на месте, забросив четвёртую шайбу, а затем и пятую в пустые ворота.

Гол дня

Проспект «Детройта» Эльмер Сёдерблом – один из немногих, кто в составе шведов проявил себя с лучшей стороны. Форвард, несмотря на солидные габариты, буквально творил на льду. В концовке первого периода матча с финнами при игре в большинстве Рэймонд исполнил пас на пятак, откуда Сёдерблом круто бросил из-под ноги — шайба залетела в ворота. Получилось шедеврально!

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттере ИИХФ.

Цитата дня

Судейство со стороны канадских арбитров на МЧМ-2021 оставляет желать лучшего. Не выдержал даже главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов.



«Я разговаривал с арбитрами и просил их быть более справедливыми. Если команда атакует и доминирует, то она не может играть в меньшинстве больше, чем обороняющаяся. Зацепы, задержки — просил, чтобы судьи обращали на них внимание. Это не были жалобы — просто попросил судей быть более внимательными. Вещи, которые не позволены нам, позволяются сопернику. Прошу ребят терпеть: если будем пол-игры играть в меньшинстве, то будем лишь обороняться. Так устроен мир», — заявил Ларионов.

«Просил арбитров быть более справедливыми». Странные решения судей надоели даже Ларионову Главный тренер российской молодёжки подвёл итог матча с Германией на МЧМ. Профессор выступил ярко и ответил на все вопросы.

Полуфинальные пары



Канада – Россия



США – Финляндия



Нас жду два суперполуфинала, в каждом из которых мы будем ждать красивого хоккея. От сборной России, соответственно, ждём ещё и победы. Выставочный матч перед стартом турнира хоккеисты Ларионова проиграли со счётом 0:1, поэтому есть время сделать выводы и сыграть иначе.



Расписание полуфиналов



5 января



Канада – Россия

США – Финляндия