Два золота и убойная связка с Крутовым. Как Ларионов сам играл на МЧМ

Работа с молодёжной сборной России на МЧМ-2021 — первый самостоятельный тренерский опыт Игоря Ларионова, который он получает только в 60 лет. Зато опыта игрового Профессору не занимать. Он был лидером ЦСКА в 80-е, а затем звездой «Детройта» и членом знаменитой «Русской пятёрки» «красных крыльев». Четырежды выигрывал чемпионат мира, становился двукратным олимпийским чемпионом, брал Кубок мира и трижды поднимал над головой Кубок Стэнли. В 41 год Ларионов в качестве капитана выводил сборную России на олимпийский хоккейный турнир в Солт-Лейк-Сити, а в НХЛ играл до 43-х.

А начиналась длинная и богатая на победы карьера Профессора в конце 70-х, когда талантливый уроженец Воскресенска закрепился в составе родного «Химика» и проложил себе дорогу в молодёжную сборную СССР. Вспоминаем, как Ларионов играл на МЧМ.

Международный дебют за советскую команду у 17-летнего Ларионова состоялся ещё на юниорском чемпионате Европы-1978. Сборная СССР тогда в эпичном матче уступила золото хозяевам турнира финнам (поражение 5:6 во втором овертайме. — Прим. «Чемпионата»), а будущий Профессор набрал 3 (2+1) очка в пяти матчах и попал на карандаш к главному тренеру молодёжки Виталию Давыдову.



Через год Ларионов, закрепившийся к тому моменту в основе «Химика», поехал в Швецию на свой первый МЧМ. Далеко не самый габаритный, но невероятно умный и техничный центрфорвард забросил первую шайбу СССР на том турнире, положив начало разгрому Норвегии. В начале третьего периода Ларионов оформил дубль, сделав счёт 8:0 (итоговый результат 17:0. — Прим. «Чемпионата»), но на этом голевые свершения воскресенского нападающего закончились.

В других матчах предварительного раунда Советы расправились с США (7:1) и Чехословакией (9:1), а на финальном этапе переиграли финнов (4:2), шведов (7:5) и сыграли вничью повторный матч с чехами (2:2), опередив в результате хоккеистов из «братской» республики на одно очко и забрав золотые медали. Ларионов в этих играх набрал только три очка за голевые передачи и ушёл в тень Владимира Крутова, Анатолия Тарасова и Вячеслава Рьянова. Будущий партнёр Ларионова по знаменитому звену КЛМ и вовсе стал лучшим бомбардиром турнира с 14 (8+6) набранными баллами в шести матчах.

Сборная СССР в третий раз подряд выиграла МЧМ (и в шестой, если учитывать неофициальные турниры), а через год Ларионов был в числе тех четырёх советских хоккеистов, которые приехали в Финляндию защищать титул. Помимо Игоря из прошлогоднего победного состава в Хельсинки были Крутов, Головков и вратарь Сапрыкин.

Новый наставник молодёжки Юрий Морозов объединил «армейца» Крутова и «химика» Ларионова в одно сочетание, и эта убойная связка стала двигателем сборной СССР. На предварительном раунде советская команда уверенно обыграла Швейцарию (6:0) и Канаду (8:5), а также сломила сопротивление упрямых финнов — 2:1, победная шайба на счету Ларионова. В финальном раунде СССР разгромил Чехословакию (6:2) и дожал шведов (2:1), выиграв очередное золото МЧМ.



Ларионов на этом турнире уже был героем первого плана советской команды. Он по разу забил финнам, канадцам и чехословакам, а также помог партнёру Крутову во второй раз подряд стать лучшим бомбардиром и нападающим МЧМ. Сам будущий Профессор тоже удостоился особого признания и вошёл в символическую сборную турнира вместе с Крутовым и шведом Лообом.

Фото: РИА Новости

К 19 годам Ларионов стал двукратным чемпионом мира среди молодёжи, что наверняка прибавило ему уверенности и поспособствовало скорому подъёму по карьерной лестнице. В сезоне-1980/1981 Игорь стал лучшим бомбардиром «Химика», а летом перебрался в ЦСКА Виктора Тихонова, где воссоединился со своими будущими многолетними партнёрами по «армейскому» клубу и сборной СССР Макаровым и Крутовым.

«Готовы нанести Канаде первый шлепок». Смелое интервью с Ларионовым перед полуфиналом МЧМ По Аскарову у наставника нет никаких вопросов. А будет ли играть Чинахов, пока неизвестно.

Теперь Игорь Николаевич сам тренирует лучшую российскую молодёжь, прививает ей тот хоккей, в который сам играл с юного возраста. У Ларионова мало тренерского опыта, зато ему точно есть, чем поделиться с подрастающим поколением. И очень хочется, чтобы молодёжная сборная России сейчас впитала не только модель игры по Ларионову, но и его гигантский победный опыт. В советское время успехи на МЧМ были обыденным делом, но сейчас мы их уже заждались.