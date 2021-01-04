«Готовы нанести Канаде первый шлепок». Смелое интервью с Ларионовым перед полуфиналом МЧМ

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов перед полуфинальным матчем МЧМ 2021 со сборной Канады выглядел уверенно и был полон оптимизма.

«Все готовы провести лучший матч на турнире»

— Вроде бы всё неплохо. Ребята тренировались с хорошей отдачей, хорошим настроением. Все, кто должен завтра играть, находятся в хорошем состоянии. Завтра с утра обычный день подготовки. Несколько человек будут кататься, остальные сдают тесты на арене. Затем прогулка минут на двадцать и обычная рутина, — отметил главный тренер.



— Будет ли играть травмированный Егор Чинахов, где будет играть Михаил Абрамов?

— По Чинахову вопрос открыт. Завтра в 8 утра он будет кататься, сегодня он смотрелся неплохо. Дадим ему ещё одно утро, чтобы он вышел на лёд. Абрамов возвращается в тройку к Грицюку и Афанасьеву. На эту минуту изменения пока такие.

— Насколько полуфинальный матч будет похож на товарищескую игру с канадцами перед турниром?

— Это же было давно. Вы видели матч Канада — Чехия, тоже была непростая игра, потому что чехи играли в такой же хоккей, что и с нами. Канадцы забили пару голов. Мы ожидаем, что с Канадой будет классическая игра с эмоциями, с драмой. По-другому я не вижу хоккея, который должны демонстрировать молодые ребята. Мы об этом много говорили. Ожидаю, что будет интересный матч. Мы горим желанием взять реванш за прошлый год. У нас только три человека в команде с прошлогоднего чемпионата мира, но все помнят, как обидно было проиграть золотые медали.



— Заокеанские эксперты и букмекеры ставят Канаду выше России. Как к этому стоит относиться?

— Я не читаю, что там говорят. Это хорошая мотивация, если нас так ставят. Мы готовы быть «андердогами». Но мы верим в ребят, в нашу команду, парни это понимают. Все готовы провести лучший матч на турнире, а может быть, и лучший матч в жизни. Стараемся, чтобы не было лишнего «подогрева» или накачки. Всё равно это игра, которая может повернуться в любую сторону. Нужно понимать, что это молодые люди, для которых характерны эмоции, ошибки. Никто из этой команды соперника не боится. Канада очень сильна, она ничего не проиграла, но для нас это хорошая мотивация, чтобы нанести им первый шлепок.

«Читал, что создали новую «Красную машину». Жду, что с канадцами Россия полетит вперёд» Прошлогодняя сборная нравилась Брызгалову больше. Он видит изъяны в игре Аскарова, но не считает Канаду сильнее и верит в честность судей.

— Что нового вы узнали о команде после матча с Германией?

— В данной ситуации трудно что-то новое узнать, до конца турнира осталось совсем мало. Ребята были расстроены после матча, но мы одержали победу, это самое главное. Конечно, хотелось бы победить с большим счётом, но нужно отдавать должное сопернику. Немцы играли очень организованно. В целом, ребята понимают, что мы можем играть сильнее и будем играть сильнее. Матч с Канадой будет хорошим тестом и покажет, где мы находимся. Давление, как мне кажется, будет больше на канадцев, потому что они играют дома.

«Между нами есть чувство вражды». Как Канада готовится к полуфиналу с Россией «Кленовые листья» отмечают изменения в игровом стиле нашей молодёжки при Ларионове и предвкушают большую битву.

«Первое — дисциплина, второе — наш русский характер»

— Это будет один из самых важных матчей в вашей жизни? Имеется в виду ваша тренерская карьера.

— Абсолютно. Это важный матч для любого тренера. Всегда есть матчи, которые решают судьбу. Я располагаю очень сильными помощниками. Сергей Голубович отвечает за оборону, Владимир Филатов отвечает за большинство и атаку, Владимир Потапов контролирует игру соперника. Я веду игру и вношу коррективы. У нас рабочая обстановка, но я не запрещаю тренерам выражать свои эмоции, подсказывать. Но стараюсь, чтобы было меньше крика и ругани. От тренера нужен совет, они не должны «убивать» на скамейке.



— Ответьте на попсовый вопрос. Как Россия может обыграть Канаду? Что нужно сделать и что надо убрать?

— Первое — это дисциплина. Нужно избегать удалений, это сложный момент, но он главный. Второе — это наш русский характер, надо сыграть друг за друга и не потерять хладнокровие. Нужно сыграть так, как играли, когда были детьми и не было ограничений. Сыграть в хоккей, который трудно остановить. Когда мы играем быстро, когда передаём шайбу, то ни одна оборона не сможет ничего сделать. Мы понимаем, какая большая поддержка идёт от болельщиков, родных. Мы её чувствуем. На телевидении высокие рейтинги, мы очень рады этому. Ребята захватили сердца многих людей, болельщиков. Хотим, чтобы эта история продолжалась, все наши хоккеисты горят желанием отыграть сильный матч и выйти в финал.

«Судейство? Мы должны быть готовы к любому повороту»

— Комментатор TSN Рэй Ферраро в одной из трансляций раскритиковал голкипера Ярослава Аскарова и сказал, что он создаёт свой собственный беспорядок. Согласитесь, что Аскарову есть в чём прибавлять?

— Из своей практики могу сказать про таких вратарей, как Третьяк, Гашек, Вернон — чем матч важнее, чем соперник сильнее, тем ярче они проявляли свои лучшие качества. По Аскарову вопросов вообще нет никаких. Он ведущий игрок команды. Не вратарь, а именно игрок, который свой опыт, спокойствие и отношение к делу переносит на всю команду. Я не хочу говорить про минусы, они есть у всех. Но плюсов у него гораздо больше. Конечно, мы не должны бросать его в одиночестве. Но мы знаем, что когда нужно, он «подтащит» и сделает свою работу на отлично. У нас полная уверенность в этом парне. А от критики никуда не деться, это спорт и это часть нашего бизнеса. Я игрокам уже говорил, что к критике нужно относиться спокойно, потому что это то, что их будет сопровождать всю карьеру. На это нужно меньше реагировать, быть спокойными и не нервничать относительно того, что происходит вне нашего контроля.



— На каждой пресс-конференции вас спрашивают про судей. Этот вопрос поднимаете не вы, но вас постоянно спрашивают. Насколько судейство будет важным фактором в полуфинале?

— Это очень тонкий момент. Я никогда не стараюсь делать акцент на судействе, не хочу их обвинять. Мы должны быть готовы к любому повороту. Рабочая этика, характер и цель — она всё равно будет выше тех вещей, которые могут произойти. Мы говорить об этом вообще не будем, потому что всё зависит только от нашей игры. Каждый хоккеист должен выложиться чуточку больше, чем раньше. Мы должны выложить все свои козыри, чтобы рассчитывать на победу.