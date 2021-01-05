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МЧМ-2021, Россия — Канада, что говорили игроки и тренеры сборной России во время матча с Канадой

МЧМ-2021, Россия — Канада
Лев Лукин
«Давай, мужички, счёт фигня». Что творилось на скамейке сборной России во время матча
Ларионов пытался сблизить игроков, другой тренер заводил команду национальным способом, а капитан проводил собрания.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Сборная России крупно проиграла канадцам в полуфинале МЧМ-2021. В этой встрече для наших ребят всё сразу же пошло кувырком: быстрая пропущенная шайба на первой минуте, 0:3 после первого периода, полное доминирование «кленовых листьев» и как следствие растерянность и непонимание, что делать дальше и как выбираться из этой ситуации. Россия по каким-то причинам оказалась морально не готова к такому натиску Канады, поэтому пришлось пробовать приходить в себя прямо по ходу игры.

Обделались. Канада раскатала наших в полуфинале МЧМ, а где был русский характер?
Оглушительное поражение команды Игоря Ларионова. Обещали канадцам шлепок, а получили полную авоську.

Первым завести команду попробовал помощник Игоря Ларионова Сергей Голубович, с которым многие наши хоккеисты работали в юниорской сборной России. В трансляцию матча при счёте 0:3 попало обращение нашего тренера к подопечным в национальном стиле. «Давай-давай, мужички, счёт *** (фигня, блин)», — сказал Голубович.

Перед вторым периодом за дело взялся уже наставник молодёжки. Игорь Ларионов попытался сплотить хоккеистов и усадил их поближе друг к другу на скамейке.

Не помогало. Во втором отрезке Канада продолжила доминировать, быстро забросила четвёртую шайбу. Тут уже заговорил капитан россиян Василий Подколзин. Во время рекламного тайм-аута он собрал партнёров вокруг себя и попробовал встряхнуть команду словами.

Конец второго периода получился лучшим отрезком для сборной России в этом печальном матче: то ли капитанский спич помог, то ли канадцы слегка ослабили хватку. Но никаких дивидендов для нашей команды минутное поднятие головы не принесло. Наш гол в большинстве судьи отменили, и на третий период парни вышли уже поникшие.

Да и на тренерском мостике наставники переговаривались спокойно, без искры. Словно понимая, что поднять парней из окопов сегодня точно не получится.

Итог — горькое и обидное поражение сборной России. Перед плей-офф мы верили в то, что у этой команды есть характер, но на деле вышло, что против Канады наши ребята не смогли даже как следует завестись. Ни до, ни во время игры.

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