«Кто намазал маслом клюшку Аскарова»? Соцсети бурно обсуждают разгром России от Канады

Россияне попали под шквал критики, но есть и те, кто поддерживает команду Игоря Ларионова.

После разгромного поражения сборной России со счётом 0:5 в полуфинале МЧМ-2021 социальные сети буквально бурлили. Причём как российские, так и североамериканские. Знакомимся с наиболее яркими выступлениями.

Ярослав Аскаров 15 раз терял клюшку в матчах МЧМ-2021

«Чем бы развеять грусть? Я думаю, это надо делать мыслью о том, что чемпионаты — взрослые, молодёжные и юниорские — проходят каждый год, так что посыпать голову пеплом — смешно.

Конечно, хотелось победы. Да, мы не смогли сделать ровным счётом ничего, не считая отменённой шайбы. В общем, сборная, знай — мы не спали, болели, расстраивались вместе с тобой. И радоваться в будущем тоже будем плечом к плечу», — заявила известная телеведущая Тина Канделаки.

«Проиграть Канаде не зазорно. Это мировой лидер хоккея. Сегодня с большим отрывом. Посмотреть же следует наши матчи на взрослом и молодёжном чемпионате с Германией. На взрослом два года назад с трудом выиграли в овертайме, на молодёжном — всего 2:1. С Германией! Где была сборная ФРГ 30 лет назад? Не уверен, что Владислав Третьяк против неё когда-нибудь играл. Сегодня Германия хоккейная страна, Швейцария — финалист чемпионата мира, а мы?» — выступил с критикой Георгий Черданцев.

Разумеется, не обошлось без шуток в адрес российского голкипера Ярослава Аскарова. «Кто намазал маслом клюшку Аскарова?» — написали в «инстаграме» известной североамериканской компании TSN.

На официальном аккаунте «Чемпионата» в «Инстаграме» появилась фраза «Зрелище не для слабонервных». Действительно, смотреть на такое поражение россиян было тяжело.

Известный журналист и писатель Игорь Рабинер заступился за главного тренера российской молодёжки Игоря Ларионова, но признался, что подавлен таким разгромом.

Популярный блогер Василий Уткин считает, что более справедливого результата в матче России и Канады на МЧМ-2021 не могло быть. «Сильное расстройство может быть следствием исключительно широко раскатанных губ. Или губей», — написал Уткин у себя в «Телеграме».

Если над Ярославом Аскаровым по большей части подшучивали, то голкипером Канады Девоном Леви восхищались. Он поставил рекорд по сухим матчам на одном чемпионате мира. Результат, заслуживающий похвалы.

Напоследок — мнение и реакция на случившееся главного редактора «Чемпионата» Евгения Слюсаренко.