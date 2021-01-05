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Ярослав Аскаров 15 раз терял клюшку в матчах МЧМ-2021

Ярослав Аскаров 15 раз терял клюшку в матчах МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Голкипер сборной России Ярослав Аскаров 15 раз терял клюшку в матчах молодёжного чемпионата мира — 2021, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Это случалось хотя бы один раз в каждой из его игр на турнире. Пять раз в эти моменты соперник отправлял шайбу в ворота сборной России. Четыре раза свои клюшки отдавали защитники.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей». Права на видео принадлежат Первому каналу.

На молодёжном чемпионате мира 18-летний Аскаров одержал 3 победы в 5 матчах, пропуская в среднем 2,59 шайбы и отражая 90,97% бросков. На турнире он пока не оформил ни одного шат-аута.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Молодёжная сборная России снова не станет чемпионом мира. Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).

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