Ярослав Аскаров 15 раз терял клюшку в матчах МЧМ-2021

Голкипер сборной России Ярослав Аскаров 15 раз терял клюшку в матчах молодёжного чемпионата мира — 2021, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Это случалось хотя бы один раз в каждой из его игр на турнире. Пять раз в эти моменты соперник отправлял шайбу в ворота сборной России. Четыре раза свои клюшки отдавали защитники.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей». Права на видео принадлежат Первому каналу.
На молодёжном чемпионате мира 18-летний Аскаров одержал 3 победы в 5 матчах, пропуская в среднем 2,59 шайбы и отражая 90,97% бросков. На турнире он пока не оформил ни одного шат-аута.
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
Молодёжная сборная России снова не станет чемпионом мира. Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).
- 5 января 2021
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