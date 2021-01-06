«Рюсся свергнуты». На МЧМ разгорелся скандал из оскорбляющей надписи финна в трансляции

Это случилось прямо во время матча за бронзу и попало на все мировые экраны.

Финны не могут без скандала, обращённого в адрес России. Тенденциозное освещение матчей КХЛ и позиции «Йокерита» — это ещё куда ни шло, но во время телевизионной трансляции матча за бронзу МЧМ-2021 между Россией и Финляндией произошёл просто вопиющий эпизод.

На протяжении турнира телевизионщики в паузах показывали видеокадры с болельщиками разных стран, демонстрируя, как переживают за свои сборные поклонники хоккея — раз уж трибуны стадиона нынче пусты. Когда на экран вывели финских болельщиков, один из них держал оскорбительный для России плакат.

Словосочетание «Ryssat kumoon», написанное на финском, мало кто понял, но от этого оно не стало менее неуместным. Цензурно это можно интерпретировать как «Рюсся свергнуты», и самым главным здесь является первое слово.

«Рюсся» — это уничижительное финское прозвище русских. В настоящее время слово употребляется в разговорном языке зачастую в отношении всех находящихся в Финляндии русскоговорящих, происходящих из бывшего СССР, порой включая детей от смешанных браков.

«Этот человек был быстро удалён из фан-камеры. С этого момента все неочевидные надписи будут отключены. Мы быстро среагировали на этот инцидент и в перерыве посовещались с сотрудниками TSN, которая осуществляла вещание», — сказал менеджер ИИХФ по связям с общественностью Адам Стейсс.

Фото: Кадр с трансляции Первого канала

«Не надо сейчас унижать команду». Итоговое выступление Ларионова после провала на МЧМ Рулевой российской молодёжки ответил на заявление Василия Подколзина о том, что команда подставила своего тренера.

Финские болельщики в социальных сетях отнеслись к произошедшему неоднозначно. Кто-то осудил эту надпись, многие её поддержали, а некоторые и вовсе добавили, что раньше на турнире проскочила в эфир надпись «Карелию назад!», но тогда на неё никто не обратил внимания.

Понятно, что ни финские игроки, ни финская федерация хоккея не могут быть в ответе за человека, который это сделал. Вот только извинений россиянам пока никто так и не принёс.