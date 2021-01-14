Василевский начал сезон НХЛ с мощного сейва! В шпагате «украл» у «Чикаго» верный гол

В конце сентября прошлого года «Тампа» завоевала свой второй Кубок Стэнли в истории франшизы, а в первый день нового чемпионата «молнии» вышли на домашний лёд открывать сезон защиты титула. На родной арене подопечные Купера не играли с марта и, разумеется, истосковались по поддержке трибун «Амали-арены». Изначально предполагалось, что этот турнир «Тампа» начнёт с небольшим процентом зрителей, но ситуация со злополучным ковидом всё-таки не позволила «молниям» хотя бы частично окунуться в атмосферу домашнего стадиона, а поднимать чемпионский баннер пришлось лишь под аккомпанемент торжественной музыки и искусственного интершума.

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В межсезонье «Тампа» понесла большую потерю — Никита Кучеров перенёс операцию на бедре и отправился на восстановление, которое по прогнозам должно продлиться до конца регулярного чемпионата. Зато в строй вернулся другой лидер «молний» — капитан команды Стивен Стэмкос, много пропустивший в прошлом чемпионате. И уже в дебютном матче нового сезона с «Чикаго» канадец показал, что готов тащить «Тампу» так, как это в последнее время делал Кучеров.

На 11-й минуте Стэмкос принял участие в первом голе «молний» в 2021 году. Он отдал передачу под бросок Виктору Хедману, MVP прошлого плей-офф зряче послал шайбу на пятак, где на добивании продуктивно поработал Ондржей Палат.

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Относительно быстрый гол прибавил «Тампе» уверенности, и «молнии» принялись методично укатывать «Чикаго» в лёд. Ещё в первом периоде отличились Мэтью Жозеф и Энтони Чирелли, а в середине второго отрезка Стэмкос довёл счёт до разгромного. Снова сработало большинство, которое Стивен реализовал после блестящей передачи Брейдена Пойнта.

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А уже в третьем периоде Стэмкос создал гол для Пойнта — лидеры «Тампы» попросту не замечали сопротивления «Чикаго»! Кстати, в этом взятии ворот принял участие в роли второго ассистента Михаил Сергачёв.

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Три очка капитана «молний», 5:0 к 47-й минуте — «Тампа» выглядела по-чемпионски, и не оставляла «чёрным ястребам» никаких шансов. Впрочем, совсем уж скучать голкиперу «молний» Андрею Василевскому не приходилось. За всю игру на его долю выпало 23 броска, и далеко не все из них были простыми. Так, на последних секундах второго периода русскому вратарю, которого официальный сайт НХЛ называет главным претендентом на «Везину», пришлось демонстрировать свою фирменную сумасшедшую реакцию. Эндрю Шоу бросал с пятачка наверняка, но Василевский эффектно выбросил ногу и буквально «украл» гол у форварда «Чикаго», избавив «Тампу» от гола в раздевалку и некоторой нервотрёпки в заключительном отрезке.

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Однако нельзя не отметить и визави Василевского Малкольма Суббэна. Вратарь «Чикаго» хоть и пропустил пять шайб, но точно не стал главным виновником поражения своей команды, а в третьем периоде ответил русскому киперу «молний» ещё более мощным сэйвом. Суббэн, находясь уже в отыгранном положении, вытащил шайбу клюшкой из пустых ворот после броска Киллорна. Классическое, но оттого не менее красивое спасение!

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Что же касается Василевского, то начать сезон с «сухаря» ему, увы, не удалось. Идеальный матч для «Тампы» сорвал Дилан Строум, отличившийся в большинстве на 57-й минуте. Особенно обидно для Андрея, что гол получился нелепым, а за несколько мгновений до него шайба прилетела ему в маску и наверняка несколько дезориентировала россиянина.

Как бы то ни было, первый постчемпионский матч «Тампе» удался. «Молнии» выглядели мощно, взрывоопасно в нападении и достаточно надёжно в обороне, по всем компонентам переиграв соперника. Повторная игра с «Чикаго» состоится уже в ночь на субботу по московскому времени.