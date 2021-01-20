Дерзко убежал от Овечкина и забил удивительный гол! Шайба Блюгерса «сломала» «Вашингтон»

Классный матч в Питтсбурге с интересным сюжетом, двумя русскими голами и смелым поступком вратаря «пингвинов», который изменил всё.

Первое поражение в новом сезоне НХЛ «Вашингтон» потерпел от «Питтсбурга». Встреча 17 января с принципиальным и давним соперником получилась для «столичных» качельной, они дважды вели в счёте по ходу игры, но в результате уступили по буллитам.

Овечкин возобновил погоню за Гретцки! Есть первый гол в сезоне от Великой Восьмёрки И мог догнать ещё одну легенду НХЛ в списке снайперов всех времён, но угодил в две штанги.

Однако календарь регулярки в нынешнем уникальном сезоне дарит возможность для мгновенного реванша. И сегодня «Кэпиталз» вновь вышли на матч с «пингвинами» при пустых трибунах «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены». Наставник «Вашингтона» Питер Лавиолетт решил сменить голкипера по сравнению с прошлой встречей: Илью Самсонова, выглядевшего не слишком уверенно, заменил Витек Ванечек. И уже в первом периоде чех результативно ошибся: не удержал шайбу после дальнего броска, чем воспользовался форвард «Питтсбурга» Колтон Севьюр.

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Впрочем, к 17-й минуте, когда «пингвины» наказали Ванечека за оплошность, на счету «Вашингтона» уже была одна заброшенная шайба — ещё в дебюте матча Ларс Эллер пробил Кейси Десмита. А спустя 6 секунд после гола Севьюра «Кэпиталз» снова вышли вперёд! Бэкстрём выиграл вбрасывание в центральном круге, Александр Овечкин подхватил шайбу, отправил пасом в чужую зону Тома Уилсона и Десмит ответил визави Ванечеку любезностью на любезность, неуклюже пропустив не самый сложный бросок.

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В самом конце первого периода Уилсон и вовсе оформил дубль, замкнув классную поперечную передачу от Карлсона, и на перерыв «Вашингтон» ушёл в приподнятом настроении.

Но во втором отрезке началось веселье. Для начала «пигвины» реализовали двойное большинство: на 25-й минуте штрафы по очереди схватили Дмитрий Орлов и Эллер, а Кросби, Раст и Джейк Гюнцель разыграли красивую комбинацию с выводом на пустые ворота.

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Вскоре Евгений Кузнецов, казалось бы, «осадил» камбэк «Питтсбурга», забив свой первый гол в сезоне с добивания на пятачке.

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Но затем с «Вашингтоном» произошла необъяснимая вещь — «столичные» умудрились пропустить в двойном численном большинстве! Овечкин и Ко решили зайти в зону через длинный заброс, шайба пришла к голкиперу Десмиту, а тот взял и запустил пасом-парашютиком в прорыв к чужим воротам смело открывшегося в средней зоне Теодора Блюгерса. Латвийский форвард дерзко убежал от Овечкина и здорово переиграл Ванечека — удивительный гол!

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Трудно представить, насколько мощный заряд уверенности получили «пингвины», и уже через несколько смен они сравняли счёт. В большинстве Евгений Малкин классно «выстрелил» из правого круга вбрасывания. Есть не только первый гол, но и первое очко Джино в сезоне! Теперь-то он проснётся?

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Но после феерии второго периода, наоборот, заснули обе команды. Третий отрезок получился осторожным и безголевым, хотя «Питтсбург» явно выглядел поинтереснее гостей. «Пингвины» могли вырвать победу на последних минутах основного времени, но Ванечек сделал отличный сейв. Однако в овертайме и чех был бессилен, когда его на пятачке обыгрывал Сидни Кросби.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Питтсбург Пингвинз».

5:4, «Питтсбург» снова побеждает «Вашингтон» в матче, в котором совершенно растворился лидер «Кэпиталз» Александр Овечкин. Одна «халявная» голевая передача, лишь два броска и упущенный к своим воротам Блюгерс в том эпизоде, который «сломал» «Вашингтон» — вот небогатый урожай Ови в этой игре. Александр пока явно не привёл себя в ту форму, которая позволит ему реально продолжить гонку за рекордом Гретцки. Будем надеяться, что это не за горами.