«Вашингтон» впервые проиграл без русских. Что будет, когда вернётся Овечкин?

«Столичные» устроили перестрелку с «Баффало» в большинстве, но в итоге всё решилось в серии буллитов.

«Вашингтон» уже в четвёртый раз в нынешнем сезоне встречался с «Баффало». Ещё ни разу ранее команда Питера Лавиолетта не проиграла «клинкам». Две победы в гостях в основное время и успех в серии буллитов в домашней встрече. Результат хороший, тем более что в прошлой игре «столичным» пришлось впервые выходить на лёд без российских хоккеистов.

Всё в дело в нарушении антиковидного протокола, за который прилетело Илье Самсонову, Дмитрию Орлову, Евгению Кузнецову и Александру Овечкину. В период пандемии НХЛ решила устроить показательную порку. Не пощадила лига даже суперзвезду мирового хоккея Александра Овечкина.

«Похоже, НХЛ выборочно применяет правило, требуя изолировать четырёх русских» За океаном есть те, кто согласен с супругой Александра Овечкина.

«Я сожалею о своём решении провести время вместе с моими товарищами по команде в нашем гостиничном номере. Я буду учиться на этом опыте», — приводятся слова Овечкина в официальном «твиттере» столичного клуба. Увы, извинения не помогли избежать наказания.



В отсутствии четверых россиян тренерский штаб «Кэпиталз» вынужден поломать голову, чтобы определить стартовый состав своей команды. По сути, серьёзный удар пришёлся на два первых звена, что, учитывая высокий уровень в НХЛ, не может не сказываться.

Первый период начался для хозяев удачно. Защитник Джастин Шульц забросил свою первую шайбу за «Вашингтон» и вывел свою команду вперёд, а эпизодом ранее под мощный силовой приём от Хэтэуэя попал звёздный форвард «Сэйбрз» Тейлор Холл. Казалось, что в борту после такого хита останется вмятина.

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Гости старались нагружать Витека Ванечека, но выглядело это как-то не слишком убедительно. Отдельное внимание уделялось канадскому нападающему «столичных» Коннору Макмайклу, дебютировавшему в НХЛ. И, что интересно, сразу во втором звене. Однако в первом периоде североамериканец отметился только двумя минутами штрафа незадолго до перерыва.



Во втором периоде уже «Вашингтон» получил право на большинство, но реализовать лишнего тоже не сумел. Не покладая рук трудился шведский голкипер «Баффало» Линус Улльмарк, выручивший даже при выходе хозяева два в одного.

Но забить в неравных составах командам всё же удалось. Сперва защитник «Баффало» Колин Миллер воспользовался скидкой от партнёра и нанёс мощнейший бросок из района синей линии, застав врасплох Ванечека.

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Конечно, «Кэпиталз» такое положение дел не устраивало, в результате чего хозяева заметно прибавили и тоже воспользовались проблемами с дисциплиной у соперника. Шульц с кистей бросил от синей линии, а Оши удачно подставил клюшку на пятаке, дезориентировав Улльмарка.



Но и на этом оба коллектива не успокоились. Очередное удаление в составе «Вашингтона» закончилось тем, что на убойную позицию вывели Виктора Олофссона. Швед с убойной дистанции буквально расстрелял голкипера. 2:2 – при таком счёте команды отправились на второй перерыв.



В третьей двадцатиминутке за «Баффало» снова сыграло большинство. Цели достиг мощный бросок Эрика Стаала, который как следует приложился от синей линии.

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Бекстрём решил не прерывать традицию и тоже забил в большинстве. Бросок с острого угла пришёлся на голкипера, в результате рикошетом от Улльмарка шайба оказалась в сетке.



«Баффало» мог выйти вперёд, но Холл попал в штангу, исполняя буллит, назначенный за прерванный выход один на один. В итоге в основное время сильнейшего выявить так и не удалось. Овертайм команды тоже отыграли вхолостую, а в серии буллитов победу одержал «Баффало». Линус Улльмарк отразил все три броска по своим воротам. Таким образом, «Вашингтон» первые проиграл после наказания своих российских игроков.