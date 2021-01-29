«Этот парень – электрическая фабрика». В Америке восхищаются мощным хитом Капризова

Русский новичок «Миннесоты» заслужил сравнение с самим Овечкиным за то, что не только забивает, но и раздаёт яркие силовые.

Давненько новичок «Миннесоты» Кирилл Капризов не забивал – целых шесть матчей. В очередной игре с «Лос-Анджелесом» главный тренер Дин Эвасон перетасовал звенья, чтобы придать команде атакующий импульс, и это сработало.

23-летнего россиянина поставили в тройку с Йоэлю Эрикссону Эку, который выдаёт мощный старт сезона, и Маркусу Юханссону, который, наоборот, до этого момента пробуксовывал. Эта тройка во многом сделала игру в первом периоде. Счёт открыл Юханссон, затем Кевин Фиала умчался в контратаку один на один и переиграл Куика. И, наконец, третью шайбу забросил Кирилл, в одно касание замкнув передачу Юханссона. Если россиянину и дальше будут выдавать такие ювелирные пасы, то за голами дело не постоит.

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В первом периоде были не только голы, уже на стартовом вбрасывании Маркус Фолиньо сбросил перчатки и подрался с защитником Кёртисом Макдермидом. То ли этот бой завёл «Миннесоту», то ли наоборот, драка стала показателем сумасшедшего настроя, то ли дело в том, что в новом формате чемпионата нелюбовь соперников друг к другу нарастает с каждой игрой, как в плей-офф, но «дикари» понеслись вперёд и создали себе комфортное преимущество. «Я решил взять этот момент на себя. Нам нужна была энергия, и это дало результаты в первом периоде. Макдермид – большой парень, так что я рад, что вышел из драки невредимым», — объяснил Фолиньо.

Во втором периоде жёсткая игра продолжили играть агрессивно. Капризов провёл мощный силовой приём на Остине Вагнере, вновь вызвав восхищение болельщиков. Некоторым из них пришло на ум сравнение с самым ярким снайпером-крушителем НХЛ Александром Овечкиным.

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«Этот парень – электрическая фабрика», — отметили в «твиттере» Spittin’ Chiclets.

«Бог ты мой, Капризов ещё и хитовать может? А есть что-то, что этот парень не умеет? Я начинаю видеть в нём Александра Овечкина», — написали в «твиттере» MN State of Hockey News.

«Этот парень умеет всё. В лучших традициях Овечкина», — написали в «твиттере» Hockey Wilderness.

«Капризов может сделать большой «бум!». Боже мой, он всё больше напоминает Овечкина», — отметил болельщик с ником Ник Клайсдейл.

В отличие от Капризова, Фиала отличился не с лучшей стороны, получив штраф до конца игры за толчок на борт Мэтта Роя. «Миннесота» оккупировала штрафбокс, хватая одно удаление за другим, и «Лос-Анджелес» этим воспользовался, дважды отличившись в большинстве. Когда игра наконец вернулась к формату «пять на пять» и «дикари» получили шанс поатаковать, Ник Бьюгстад послал четвёртую шайбу в ворота Куика, дав своей команде нужный глоток свежего воздуха.

В третьем периоде команды обменялись голами, а в концовке «Миннесота» смогла справиться с давлением соперника и, пусть не без труда, но отбилась и отстояла победный счёт. Защитник Дрю Даути, весь матч охотившийся за Капризовым, считает, что у «королей» с «дикарями» начинается вражда. Они уже сыграли четыре матча, ещё четыре сыграют через две недели. Эта победа над «Лос-Анджелесом» стала третьей в сезоне для «Миннесоты», и команда поднялась на третью строчку в Западном дивизионе.