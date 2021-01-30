НХЛ не торопится давать разрешение тем, кто нарушил протокол безопасности. Овечкин и компания остаются без матчей и тренировок.

Овечкина всё ещё не пускают играть. А через полгода он может стать свободным агентом

Четыре российских провинившихся хоккеиста — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов — продолжают ждать решения лиги относительно своего возвращения на лёд. Нарушение протоколов безопасности в условиях пандемии стоило им четырёх пропущенных матчей, но было сразу оговорено, что этот срок — минимальный и может увеличиться. Все четверо пока остаются в рамках действия протокола, поскольку у Самсонова был взят положительный тест на коронавирус, и во время отсутствия россиян «Вашингтон» показал чудеса живучести, одержав 3 победы, и один раз уступив вне основного времени.

«Похоже, НХЛ выборочно применяет правило, требуя изолировать четырёх русских» За океаном есть те, кто согласен с супругой Александра Овечкина.

К нарушителям — особый подход

На ключевой вопрос — когда вернутся Овечкин и компания — пока никто не может дать чёткого ответа. Пока что россиянам нельзя даже тренироваться вместе с командой, поскольку сохраняется большой риск распространения ковида — этот режим будет действовать до особого разрешения.

«Раньше мы никогда с подобным не сталкивались. Часто хоккеисты, которые долго травмированы, выходят на лёд попробовать свои силы, а потом могут выйти из списка долгосрочно травмированных — их можно досрочно оттуда вывести. Но это не типичный случай, поэтому мы будем ждать. Когда хоккеисты выйдут из-под действия протокола безопасности, я с ними поговорю и всё выясню», — отметил главный тренер «Кэпитаз» Питер Лавиолетт.

Это означает, что даже если кому-то из российской четвёрки, или даже всем четверым, разрешат выйти на занятие в субботу утром (по времени Восточного побережья), то нет никаких гарантий, что они вернутся в состав на вечерний матч против «Бостона». Ситуация продолжает оставаться сложной, и это вызывает раздражение у некоторых болельщиков «Кэпиталз».

«Вашингтон» провёл 4 матча без Овечкина, Кузнецова, Орлова и Самсонова, 2 матча — без Тома Уилсона, 1 матч — без Ларса Эллера. В этих встречах «столичные» взяли 7 очков из 8 возможных и остаются командой, которая ни разу не проиграла в основное время.

«Очень интересный подход демонстрирует лига. «Вашингтон» вынужден играть без четырёх игроков основы, а матчи «Вегаса» и других команд были отложены. И теперь никто не знает, когда Овечкин и остальные вернутся в строй. В чём же тогда был смысл «команды такси», если матчи откладывают?», — задался вопросом в «твиттере» болельщик Capsfanatyc. Ему на это ответил обозреватель агентства Associated Press Стивен Уайно: «Дело в том, что «Вашингтон» нарушил протокол. НХЛ ему не помогала, «столичных» оштрафовали и они должны были играть. А доказательств, что «Вегас» или «Даллас» нарушали правила, нет».

Подход к нарушителям протокола безопасности у руководства НХЛ и вправду совсем другой, нежели у законопослушных заболевших. У «Голден Найтс» численность заразившихся та же, что и у «столичных» — 4 человека (3 тренера и один игрок Алекс Пьернаджело), но матчи против «Аризоны» 1 и 3 февраля были перенесены. А, например, Патрик Лайне, который вынужден после обмена из «Виннипега» ехать из Канады в США, должен всего-то сдать два отрицательных теста за 48 часов.

Овечкин — первый в рейтинге будущих свободных агентов

Одновременно с интригой относительно возвращения Овечкина и компании в состав, за океаном «подогревается» и вопрос о том, когда же Александр заключит новый контракт с «Вашингтоном». Вряд ли история с нарушением протокола безопасности способна испортить репутацию капитана «столичных» перед руководством, однако в нынешних условиях пандемии нельзя быть уверенным ни в чём — даже в новом соглашении для лучшего игрока в истории «Кэпиталз».

Авторитетный журнал The Hockey News поставил Овечкина на первое место в рейтинге будущих свободных агентов.

«Конечно, все ставки делаются на то, что самые громкие имена в этом списке останутся в своих командах, особенно это касается легенды «Вашингтона» Александра Овечкина. Но ранее я был уверен и в том, что Джон Таварес останется в «Айлендерс», а Алекс Пьетранджело не покинет «Сент-Луис». И даже если сильнейшие игроки подпишут новые соглашения, мы всё равно получим очень крутой рынок свободных агентов, который будет создан странной экономикой НХЛ, пострадавшей от пандемии», — отметил обозреватель издания Мэтт Ларкин.

Овечкин просил у «Вашингтона» $ 12,5 млн в год. Каким будет новый контракт легенды НХЛ? Заокеанские инсайдеры находят новые подробности главной сделки предстоящего сезона.

Рынок свободных агентов должен открыться 28 июля 2021 года, и к этому дню его 13-летний договор на $ 124 млн подойдёт к концу.

«Его следующий контракт будет рассчитан на срок от двух до пяти лет. Вероятность того, что Овечкин уйдёт в другую команду очень небольшая. Александр уже выразил желание закончить карьеру в НХЛ именно в «Вашингтоне», а затем отыграть свой последний сезон за московское «Динамо», — напомнил Ларкин.

И всё же, при всей нестабильности экономики и справедливости сравнений с Таваресом и Пьетранджело, поверить в уход Овечкина в другую команду пока очень трудно. Да, в НХЛ обменивали даже Уэйна Гретцки, но неприятности с нарушением правил не должны отразиться на будущем договоре Александра со «столичными».