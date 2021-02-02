«Столичные» опять позволили «Бостону» отыграться с 0:3, и в этот раз «мишки» пошли до конца. Решающему голу не сумел помешать Орлов.

Ещё один русский не помог «Вашингтону». У Овечкина — «-2», у Орлова — ключевая ошибка

Первый в сезоне матч «Вашингтона» в Бостоне закончился новым большим достижением Овечкина: русский лидер «Кэпиталз» принёс победу команде в овертайме, благодаря чему вышел на четвёртое место в истории НХЛ по победным голам и седьмое — в списке снайперов всех времён.

Овечкин снова забивает! Оформил победный гол и сравнялся с легендой НХЛ Гартнером Он не выходил на лёд 10 дней, но именно Александру досталась «повязка кобры» — командный приз лучшему нападающему.

Это был первый матч Ови после нелепой паузы, он быстрее других «столичных» россиян вырвался из плена карантина и вернулся на лёд. К повторной встрече с «Бостоном» у «Вашингтона» также вышел Дмитрий Орлов, а вот Илья Самсонов и Евгений Кузнецов всё ещё не допущены к тренировкам. Немного странная система, драконовские правила, но все подписали протокол защиты от коронавируса и теперь уже поздно возмущаться.

«Уже отгулял отпуск». Овечкин вышел с карантина и шутит, но где же Кузнецов? Орлов тоже вышел на тренировку, тогда как Евгений и Самсонов все ещё находятся в изоляции.

Овечкин вышел в первом сочетании вместе с Никласом Бэкстрёмом и Томом Уилсоном, однако на старте матча «Вашингтону» не понадобилась помощь своих лидеров. В середине первого периода «столичным» удалось сделать хороший задел в две шайбы, причём потратили на это хозяева площадки лишь 11 секунд! Сначала отличился Здено Хара, могучим броском огорчивший бывшего одноклубника Ярослава Галака.

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А затем «Бостон» позволил Даниэлю Спронгу спокойно пройти с шайбой вглубь зоны и бросить по воротам — 2:0!



«Вашингтон» полностью контролировал игру примерно до середины второго периода, «столичные» даже забили третий гол — Джон Карлсон дальним броском пробил Галака. Но затем «Бостон» стал потихоньку возвращаться, напоминая «столичным» о сценарии прошлого матча. Кто же знал, что в этот раз всё обернётся для «Вашингтона» гораздо хуже?

Камбэк «мишек» начался с Давида Пастрняка. На 33-й минуте чех здорово открылся под передачу Маршана и хлёстким, мощным выстрелом пробил Ванечека. Интересно, что за пару секунд до голевого броска Пастрняк пристреливался, но защиту «Вашингтона» это не смутило, и закрыть чеха так никто и не сумел.

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Вторая шайба Пастрняка случилась уже в третьем периоде. После выигранного вбрасывания Давид побежал открываться через зону за воротами, чем совершенно запутал защитника Карлсона. Тот смешно плюхнулся на лёд, а Пастрняк в одиночестве получил передачу, развернул корпус и разящим кистевым снова переиграл Ванечека.

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У «Вашингтона» ничего не получалось в третьем периоде, «Бостон» же наращивал давление и преимущество и в результате закономерно отыгрался, второй раз за два матча уйдя с 0:3 в игре со «столичными». Отличился Крэйг Смит, которого оборона хозяев почему-то совершенно забыла на дальней штанге.

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3:3! Возможно, подуставший «Вашингтон» уже ждал овертайма, где бывает всякое, но «Бостон»-то разыгрался, и этого куража хватило команде Брюса Кэссиди, чтобы дожать соперника в основное время. Победная шайба на счету Брэндона Карло, и снова игрок «Брюинз» без особых помех с близкого расстояния расстреливал Ванечека. А российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов не смог удержать Шона Курали, который и выложил передачу под бросок Карло. Ключевая ошибка вернувшегося в строй Орлова, и общий бардак в обороне «столичных».

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Понятно, что это уже был финал. У «Вашингтона» не осталось ни времени, ни сил, чтобы ответить камбэком на камбэк. Хозяева, конечно, сняли вратаря, но лишь получили гол в пустые ворота от Маршана.



От Овечкина сегодня многие ждали 709-й гол в карьере и выход на чистое седьмое место в снайперской гонке НХЛ, но это был не день Александра и его команды. Капитан «столичных» провёл на льду более 23-х минут, нанёс 5 бросков, но в итоге ушёл в раздевалку без очков и голов, а ещё с показателем полезности «-2».



Проиграв, «Вашингтон» упустил возможность выйти на первое место в Восточном дивизионе, а «Бостон» теперь приблизился к «Кэпиталз» на расстояние одного очка в таблице.