Пастрняк включил режим супермена! Хет-трик, спасительный гол и победный ассист в овертайме

Обладатель «Морис Ришар Трофи» прошлого сезона Давид Пастрняк начинает набирать обороты. Залечив травму и набрав оптимальную форму, чешский бомбардир выдал удивительный «взрыв» в гостевой игре против «Флайерз», заставив хвататься за голову голкипера «лётчиков» Картера Харта.

Тройку Пастрняка, Брэда Маршана и Патриса Бержерона заокеанские обозреватели называют Perfection Line — «звено совершенства». Именно игра этого сочетания полностью смяла «лётчиков», напомнив всему хоккейному миру, почему нельзя «оставлять дверь открытой», даже если у «Бостона» есть хотя бы небольшая щелка — на троих эти форварды набрали 9 очков.

Пастрняк начал геройствовать с самого начала, открыв счёт уже на 12-й секунде встречи. «Филадельфия» не успела поднять голову после стартового вбрасывания, как чешский форвард совершил великолепный сольный проход по флангу, не заметил сопротивления Ивана Проворова и отправил шайбу в сетку.

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«Лётчики» отыгрались во второй двадцатиминутке, когда Кевин Хейз красивым броском в касание замкнул передачу Трэвиса Санхайма, а на старте третьего периода смогли оторваться от соперника. Якуб Ворачек и Джоэль Фараби сделали счёт 3:1, и играть оставалось всего 12 минут, но Проворов и компания не смогли положить в копилку два очка, которые были очень близки.

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За 8 минут до конца Пастрняк завершил эффектный розыгрыш в касание с участием Бержерона и Маршана, сократив отставание до минимума, но это было только начало — чешский форвард включил режим супермена и спас матч для своей команды.

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В межсезонье Пастрняку была сделана операция, и, судя по всему, он вернулся чуть раньше запланированного срока — в таких условиях можно было бы ожидать длительного «разгона» и не самой уверенной игры. Но вместо этого чех, пропустивший 7 матчей, с самых первых игр действует продуктивно, а его гол за 15 секунд до конца основного времени стал воплощением хоккейной классики. Паста, как его называют болельщики, удачно сыграл на добивании в большинстве и лишил «Филадельфию» радости победы. Эта шайба стала для Пастрняка третьей в матче и принесла ему девятый в карьере хет-трик.

Давид Пастрняк в матче с «Филадельфией»:



4 очка, время владения шайбой в атаке — 0:55,

бросков — 7, бросков с пятачка — 6,

передач на пятачок — 5,

выходов из своей зоны с шайбой — 10,

входов в чужую зону с шайбой — 9. в матче с «Филадельфией»:4 очка, время владения шайбой в атаке — 0:55,бросков — 7, бросков с пятачка — 6,передач на пятачок — 5,выходов из своей зоны с шайбой — 10,входов в чужую зону с шайбой — 9.

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Ну а в овертайме всё решил Патрис Бержерон, которого, судя по всему, не зря известный обозреватель Пьер Лебрюн включил в олимпийскую сборную Канады, несмотря на солидный возраст. Один из лучших оборонительных форвардов НХЛ оказался расторопней всех на чужом пятачке и принес «Бостону» победу — на счету 35-летнего Бержерона 15 очков в 10 матчах.

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За последние пять дней «Бостон» уже неоднократно проявлял свой медвежий характер. В субботу хоккеисты «Брюинз» проигрывали «Вашингтону» 1:3 в третьем периоде, но вернулись и выиграли в овертайме 4:3 ОТ. В понедельник «Бостон» уступал «столичным» с тем же счётом 1:3, но смог победить в основное время — 5:3.



«Это не хет-трик. Это сэндвич Пастрняка. Гол на первой минуте, гол на последней минуте и гол в середине. А соус — это передача на Бержерона в овертайме», — восхитился чехом обозреватель Sportsnet Джон Шеннон.