Бешеные скорости и новые звёзды. Каким будет состав сборной Канады на Олимпиаде

Сборная Канады назначила Дуга Армстронга генеральным менеджером команды на Олимпиаду-2022, а это значит, всё серьёзно, и НХЛ действительно возвращается на Игры и мы увидим турнир лучших против лучших. Прошло семь лет с момента, когда канадцы выиграли своё последнее золото в Сочи, за это время успело вырасти новое умопомрачительное поколение хоккеистов, и «кленовые листья» в Пекине предстанут в новом свете.
«Мы хотим быть быстрыми, использовать своё мастерство и глубину. В составе, вероятно, будет много игроков, которые раньше не выступали за сборную на этом уровне», — заявил генеральный менеджер команды Дуг Армстронг. «Чемпионат» попробовал представить, как будет выглядеть состав главных фаворитов турнира. Во главе угла — бешеные скорости и новые звёзды.
Вратари
Прайс, Блэквуд, Биннингтон
С Кэри Прайсом Канада выиграла Олимпиаду в Сочи и Кубок мира, и пусть ему уже 33 и его статистика постепенно снижается, он всё же самый очевидный первый номер команды и всё ещё способен красть матчи. К тому же в сборной должен быть хотя бы один опытный вратарь, который повидал всё.
Конкуренцию ему могут составить Маккензи Блэквуд, который заявил о себе в прошлом сезоне за «Нью-Джерси», и Джордан Биннингтон, который появился из ниоткуда и стал главным героем «Сент-Луиса» в 2019 году, дотащив команду с последнего места до Кубка Стэнли. А ведь есть ещё Картер Харт из «Филадельфии».
Защитники
Шабо – Пьетранджело Теодор – Макар Нёрс — Парэйко Байрэм – Хэмилтон
Сборная Канады будет смотреться странно без Ши Уэбера или Дрю Даути, но ей есть кем восполнить этот пробел. Пьетранджело – единственный из оставшихся могикан, который в 31 год легко сыграет полматча, не вспотев. Его великолепные оборонительные качества должны уравновесить молодого Шабо, который с таким партнёром сможет себе позволить заигрываться в атаке.
Макар – фактически четвёртый нападающий в атаке, который творит непостижимые вещи у чужих ворот и набирает очки пачками. Теодор – не самый очевидный выбор, но в «Вегасе» он прогрессирует с каждым годом и продолжает набирать обороты.
Нёрс и Парэйко – ломовые лошади, которые не пропустят никого к своим воротам и одинаково хорошо размазывают соперников по бортам и двигают шайбу. Плюс не будем забывать, что в нынешней ситуации в сборную наверняка пригласят хотя бы одного чернокожего – вместо Нёрса, кстати, подойдёт и активист движения HDA Мэтт Дамба.
В четвёртой паре вполне может оказаться 19-летний Боуэн Байрэм, который уже немало играет в «Колорадо». Дуги Хэмилтон тоже заслуживает вызова, но он ни разу не играл за взрослую сборную даже на чемпионатах мира, не говоря об Олимпиадах или Кубке мира. И вдруг Армстронг всё же решит, что одного вожака мало, и возьмёт, например, Ши Уэбера?
Нападающие
Барзал – Макдэвид – Маккиннон
В новой сборной Канады будут править Макдэвид и Маккиннон. Кому не терпится увидеть их в одном звене, откинуться в кресле и восхищаться с открытым ртом? Это будет нечто невообразимое. Третьим тут может быть кто угодно – Тэйлор Холл, Мэтт Барзал, Джонатан Юбердо, Джон Таварес, список можно продолжать до бесконечности. Главное – успевать за партнёрами и вовремя открываться. Мы решили поставить сюда Мэтью Барзала. Потому что во-первых, он отвечает критерию молодости, во-вторых, развивает отличную скорость, и в-третьих, он центр (один из многих, но в сборной Канады придерживаются принципа «чем больше центров, тем лучше»). В «Айлендерс» он с большим отрывом лучший бомбардир и главная звезда, причём умудряется набирать много очков в команде, которая во главу угла ставит оборону. Что же будет, когда рядом окажутся Макдэвид и Маккиннон? Звено, которое будет развивать космические скорости и стирать соперников в пыль.
Стэмкос – Пойнт – Марнер
Не трогай то, что работает, а связка Пойнт – Стэмкос в «Тампе» работает как часы. Пойнт – одно из главных открытий последних лет, нападающий, который в «Тампе» задвинул на фланг Стивена Стэмкоса. Молодой, ответственный в обороне, прёт вперёд, как бульдозер. Марнер – супер распасовщик, Стэмкос – главный наконечник атак. Ну и красивая же будет история – в Ванкувер Стэмкос не попал по молодости, перед Сочи сломал ногу, но до Пекина-то должен доехать?
Маршан – Кросби – Бержерон
Омоложение состава наверняка оставит за бортом таких мастодонтов, как Райан Гецлаф, Кори Перри и Джонатан Тэйвз, а вот для Сидни Кросби место должно найтись. Он всё ещё один из лучших хоккеистов мира, и не будем забывать, что его звено с Бержероном с Маршаном выиграло для Канады Кубок мира. Старички «Бостона», хоть они даже старше Кросби, тоже ещё ого-го. Колоссальный опыт, победы на международном уровне (у них на троих четыре олимпийских золота), великолепная химия, что ещё надо? Они и в меньшинстве могут сыграть, и в решающие минуты выйти, в общем, они могут всё.
О’Райлли – Шайфли – Сузуки
Четвёртое звено должно быть солидным, тем более в сборной Канады на Олимпиадах обычно есть тройка, которой отводится более оборонительная роль. Поэтому здесь как нельзя лучше подходит Райан О’Райлли – настоящая машина и обладатель «Селке Трофи»-2019. В «Монреале» восходит звезда совсем ещё юного Ника Сузуки, который вполне может вырасти во второго Бержерона или О’Райлли. И, с учётом ставки на молодость, ему вполне может найтись место в сборной Канады.
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