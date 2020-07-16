Овечкин и Малкин в первом звене. Как американцы видят состав сборной России на ОИ-2022

Известие о том, что хоккеисты из НХЛ готовы приехать на Олимпийские игры в Пекине и Милане, стало радостным для большинства болельщиков, а североамериканская пресса тут же начала прикидывать, какими могут быть ориентировочные составы на олимпийском турнире 2022 года. На днях издание The Score первым опубликовало свою версию состава сборной России, сделав достаточно интересный выбор.

Издание The Score представило оптимальный состав хоккейной сборной России на ОИ-2022

Стоит напомнить, что до этого сборная России называлась североамериканцами наиболее пострадавшей командой от решения НХЛ ехать на Олимпиаду. Логика понятна: сборная России не без труда выиграла турнир в Пхёнчхане без участие энхаэловцев, а теперь её будет вдвойне сложнее отстоять свой титул, к тому же главные российские звёзды — Александр Овечкин и Евгений Малкин — будут уже на излёте карьеры.

«Россия — главная проигравшая от решения НХЛ ехать на ОИ-2022». Что пишут в Америке Кроме этого, за океаном считают, что КХЛ политически влияет на сборную, куда попадают не самые сильные хоккеисты.

«Брагин, скорее всего, будет тренером России на Олимпиаде-2022»

«Российский состав, вооружённый классными нападающими и отменной техникой будет стремиться завоевать золото», — отметил обозреватель The Score Мэтт Тиг. А первым из сборной России под заокеанский разбор логично попал главный тренер Валерий Брагин.



«Брагин, скорее всего, получит свою первую возможность поработать с командой на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Бывший тренер молодёжной команды был назначен наставником главной команды в июне 2020 года. За восемь лет под руководством Брагина молодёжная сборная завоевала 7 медалей, в том числе и золото МЧМ-2011», — отмечает издание.



Самым интересным в этом обычном описании можно назвать оборот «скорее всего». То есть за океаном признают некоторую вероятность того, что за полтора года до Олимпиады наставник у российской сборной может поменяться снова.

В отличие от других коллег по перу, Мэтт Тиг не стесняется ставить в первое звено сборной России на Играх в Пекине Александра Овечкина, которому в феврале 2022 года будет 36 лет. Там же, в первой тройке, есть и Евгений Малкин, который на год младше.



«Обладая одним из самых опасных бомбардиров НХЛ, у россиян не должно возникнуть трудностей с результативностью. Комбинация нападающих мирового уровня, таких как Овечкин и Владимир Тарасенко, вместе с плеймейкерами Никитой Кучеровым и Артемием Панариным представляет для обороны соперников сложнейшую задачу, особенно когда Малкин возглавит первое звено.

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Тем не менее эта огневая мощь несколько страдает от отсутствия глубины состава в центре, поскольку Евгений Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина. Влад Наместников — следующий лучший вариант для центрфорварда, в то время как уникальный талант Барбашёв добавит сборной России жёсткости и цепкости. Кроме этого, универсал из «Блюз» поиграл на всех позициях в нападении и будет очень полезен при игре в меньшинстве», — отмечает Тиг.



Согласно его любопытному выбору, Барбашёв станет центром третьего звена, хотя умеет играть в обороне и здорово действует в собственной зоне. А прирождённый диспетчер и бомбардир Вадим Шипачёв станет центром четвёртой тройки, что могло бы выглядеть несколько нелогично, но Тиг обнаружил знакомство с реалиями из КХЛ.



«Гусев, Шипачёв и Дадонов провели несколько сезонов вместе, играя за питерский СКА, поэтому они составят свою тройку. Андрей Свечников может быть включён в топ-6 форвардов, но четыре крайних нападающих над ним вряд ли будут повержены серьёзному регрессу в ближайшие 19 месяцев. Его талант заслуживает большего, но приходится поставить его в сдерживающее звено с Барбашёвым и Радуловым, хотя у такого сочетания и будет масса атакующих возможностей. Что касается Кирилла Капризова, то его потенциал пока трудно спрогнозировать», — пишет The Score.



Примечательно, что Тиг не стал включать даже в запас Дениса Гурьянова, Артёма Анисимова и Илью Михеева. И если Гурьянов для взрослой сборной России действительно является новым человеком, а Анисимов, при всём дефиците центров, может проиграть конкуренцию остальные, то Михеев получает отменную прессу и готовится провести хороший плей-офф.

Защитники: с Романовым, но без Гаврикова и Куликова

«Оборонительный корпус сборной России не так силён, если сравнивать с другими ведущими сборными, а особенно чувствуется нехватка праворуких защитников. Никита Зайцев — один из таких, а вторым мог бы стать новичок «Оттавы» Артём Зуб. При этом Иван Проворов и Михаил Сергачёв превращаются в защитников элитного уровня. Кроме этого, в команде будет габаритный Никита Задоров — это настоящая «башня» в большинстве. А присутствие опытного Дмитрия Орлова на синей линии будет бесценным.



Александр Романов может повторить траекторию движения Кирилла Капризова, потому что ему ещё предстоит дебютировать в НХЛ. Тем не менее «проспект» «Монреаля» имеет большой потенциал, а отсутствие альтернатив должно дать ему шанс попасть в состав сборной», — отмечает Мэтт Тиг.



Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов и Артём Зуб из «Оттавы» в его версию состава не вошли, но остались в запасе. Кандидатуру Владислава Гаврикова и Ильи Любушкина автор The Score рассматривать не стал.

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Вратари: Бобровский лишь в запасе

Главной неожиданностью состава во вратарской линии стало отсутствие Сергея Бобровского. Вернее, по версии заокеанского журналиста, он попал лишь в запас, став третьим голкипером сборной России, уступив два первых места Андрею Василевскому и Илье Самсонову.

«Василевский не представляет никакой сложности для того, чтобы выбрать стартёра. Хотя Самсонов заставил повернуть голову в свою сторону, отыграв хороший первый сезон за «Вашингтон». У Бобровского же был незабываемый первый год во «Флориде», что вызывает беспокойство, особенно учитывая его возраст. Если Самсонов продолжит двигаться так же, то тренерский штаб сборной будет разумно рассматривать его как изначального лидера во вратарской линии.



Есть здесь и неожиданные персоны. Игорь Шестёркин сенсационно провёл свои 12 матчей за «Рейнджерс», но пока нельзя сказать, что он стал основным голкипером. Молодой Илья Сорокин пока не дебютировал за «Айлендерс», но он и Шестёркин могли бы стать достойными стартовыми голкиперами в НХЛ в течение ближайших 19 месяцев. Это дало бы российской команде приятную проблему об излишней загруженности талантами вратарской линии», — отметил Мэтт Тиг.



Семён Варламов, по его версии, не попал даже в запас, а про Александра Георгиева или Антона Худобина не было сказано ни слова.