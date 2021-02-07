«Я поменял вставные челюсти игроков местами». Розыгрыш закрыл великому Тумбе дорогу в НХЛ

Свен Юханссон по прозвищу Тумба был легендой шведского спорта. С ним связаны первые большие успехи «Тре Крунур» на международной арене – он был капитаном сборной и принёс ей первое (а также второе и третье) золото чемпионатов мира в истории, не раз признавался лучшим нападающим турнира.

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Тумба был высоким и сильным центрфорвардом, у которого невозможно было отобрать шайбу, и который не боялся жёстких столкновений. Богатырский бросок и мощь, с которой он продирался сквозь соперников, снискала ему славу не только на родине, но и во всём мире. Тумба практически всю карьеру провёл в родном «Юргордене», с которым выиграл восемь титулов в чемпионате Швеции, но в 1957 году, после ещё одного блистательного выступления на мировом первенстве, главной звезде сборной Швеции пришло приглашение из «Бостон Брюинз».

Подумать только, 24-летний Тумба мог стать первым европейцем в истории НХЛ во времена, когда в лучшей лиге мира играло только шесть команд, и проблемы с трудоустройством возникали даже у сильных канадских хоккеистов. В сторону Европы клубы вообще практически не смотрели, считая, что хоккеистам Старого света до канадских профессионалов, как до Луны.

«Бостон» мог бы и не заметить Тумбу, если бы не многочисленные рекомендации от журналистов и американских игроков, ездивших на турне по Европе. «Если то, что я о нём слышал, правда, то мы заполучили очень хорошего игрока», — говорил генменеджер клуба Линн Патрик.

Тумба был готов сам заплатить, чтобы играть в НХЛ – это было его мечтой. «Я хотел приехать сюда, чтобы научиться играть как вы. Я бы сам оплатил перелёт, но когда «Бостон» меня пригласил и взял на себя все расходы, мне казалось, что это сон», — говорил восхищённый Тумба на первой тренировке с «Бостоном».

В Северной Америке всё было для него новым – лёд арены, лучше которого он никогда не видел. Несколько часов ежедневных тренировок, в то время как в Швеции команды занимались на льду всего по паре часов в неделю. Точильщики коньков, когда дома ему приходилось затачивать коньки самому.

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Швед приехал в тренировочный лагерь «мишек» и подписал просмотровый контракт, но всё закончилось несколькими выставочными матчами с «Бостоном» и пятью играми в сезоне с «Квебек Эйсез» — фарм-клубом «Брюинз», в которых он, кстати, набрал четыре очка.

Некоторые считают, что Тумба отказался от идеи заиграть в Северной Америке, потому что в этом случае он бы перешёл из любителей в профессионалы и лишился права играть за сборную Швеции (в те времена профессиональным хоккеистам запрещалось выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах).

Но Тумба считает, что дорогу в НХЛ ему закрыл собственный неудачный розыгрыш: «В «Бостоне» меня не приняли, и я уверен, что всему виной один мой розыгрыш. Я видел, как в команде все подшучивают друг над другом, мне это очень понравилось, захотелось тоже кого-то разыграть. Я заметил, как все игроки перед матчем или тренировкой кладут свои вставные челюсти в стаканы и оставляют их в шкафчиках.

Когда все вышли на лёд, я прокрался в раздевалку и поменял все вставные челюсти игроков местами. Посмеялись ли они над моим розыгрышем? Нет, боже, как они взбесились! С того момента мои отношения с командой охладели, а через несколько дней меня подозвал генменеджер и сказал, что отправляет меня обратно в Швецию».

Тумба не сразу улетел из США – перед этим он ещё наведался в Чикаго, где провёл один матч за футбольный клуб «Викингз», вышел на позиции вингера, сделал дубль и дважды ассистировал в голах партнёров. Да, таланты Тумбы не ограничивались одним хоккеем – он так же классно играл и в футбол, выступал за сборную Швеции, после завершения спортивной карьеры увлёкся гольфом, а также всю жизнь много времени уделял детскому спорту – тренировал ребятишек, писал для них обучающие пособия, организовал детские соревнования по хоккею.

Первый европеец официально появился в НХЛ только в 1964 году. Ульф Стернер из Швеции сыграл четыре матча за «Рейнджерс», а большую часть сезона провёл в фарм-клубе. Но Тумба и без НХЛ вписал своё имя в историю – в 1997 году его включили в Зал славы ИИХФ, спустя два года он обошёл таких звёзд, как Петер Форсберг и Матс Сундин и был признан величайшим хоккеистом в истории Швеции.