«Эспозито похищен из больницы». Бобби Орр выкрал друга ради эпичной вечеринки «Бостона»

Что только не придумаешь ради отменной вечеринки в честь окончания сезона! И пусть твоя команда вылетела уже в первом раунде плей-офф, а её лучший бомбардир и обладатель «Арт Росс Трофи» порвал связки колена во втором матче серии, разве это может помешать настоящему веселью? Ни в коем случае.

Так рассудили игроки «Бостона» весной 1973 года, проиграв «Рейнджерс» в пяти матчах. «Без Эспозито вечеринка не вечеринка», — решили они, но вот незадача — Фил никак не мог прийти. Причина уважительная – несколько дней назад ему сделали сложную операцию, пересадив связки с локтя в колено, и он лежал в больнице с подвешенной на вытяжке ногой, закованной в гипс от паха до кончиков пальцев. Какие уж тут вечеринки.

«Летающий Бобби Орр». Наверное, самый известный гол в истории НХЛ «Мне было 9 лет. Время словно бы остановилось в тот момент», — этот эпизод остался в памяти даже легендарного Гретцки.

«Бобби Орр и ещё несколько ребят пришли, чтобы забрать меня, и это была дичайшая дичь! Никогда не забуду, как Орр зашёл ко мне в палату на второй день после операции и сказал моей жене: «Мы забираем этого итальяшку».

Донна ответила: «Какая вечеринка, как вы это себе представляете?» Я её успокоил, потому что думал, что это какие-то бредни и никто меня не заберёт», — вспоминал Эспозито.

Ага, Фил, бредни. Держи карман шире! У Бобби Орра уже был разработан план дерзкого похищения своего друга из одной из лучших больниц Бостона. Он продумал всё – маскировку, прикрытие, путь отхода. В операции было задействовано семь человек – игроки «Бостона», физиотерапевт команды и приятель Орра, работавший детективом.

«Вечером дверь распахнулась, зашёл Бобби, наряженный в больничный халат, шапочку и маску, и сказал: «Давай, поехали». Я в ответ: «Куда поехали, что, чёрт возьми, ты задумал?» На мне была только больничная накидка, сверху меня прикрыли простынёй», — рассказывал Эспозито. Сопротивление было бесполезно, да что мог сделать Фил, прикованный к больничной кровати?

Орр подкупил лифтёра и позвал частного детектива, который должен был отвлекать медсестёр. Сыщик подошёл на пост, показал удостоверение и стал спрашивать, где лежит парень с огнестрелом. Медсестра отнекивалась, мол, нет у нас такого пациента, но детектив настаивал, что ему срочно нужно с ним поговорить. Пока суд да дело, Орру с сообщниками удалось незаметно провезти каталку с Эспозито мимо поста к лифту и спуститься в подвал.

«Мне накрыли голову простынёй, но я помню, как люди вокруг удивлялись: «Это же Бобби Орр», а Бобби кричал: «Расступитесь, экстренная ситуация!». Мы добрались до выхода, двери открылись, но кровать не могла проехать, потому что на проходе была установлена перекладина».

«Я хотел его убить!» Как Эспозито провёл рукой по горлу и хотел расправиться с Михайловым Только через 40 лет после Суперсерии канадец помирился с русским нападающим.

Подумаешь, перекладина. Игроки мигом выломали её из стены, и кровать с Эспозито выкатилась в вечернюю прохладу. «Было холодно, на мне ведь практически ничего не было. Меня катили по центру улицы, помню, как Бобби сказал: «Фил, вытяни левую руку, надо показать поворот». Я, как идиот, высунул руку, лежу и думаю: «Что я вообще тут делаю?» Подъехали к бару, меня затащили по лестнице, в процессе нечаянно выломав у кровати колесо. Кто-то принёс пару кирпичей, которые подложили то ли вместо колеса, то ли под мою ногу. Мне в обе руки сунули по бутылке пива, и кто-то крикнул: «Ну всё, можно начинать вечеринку!»

Когда в больнице хватились знаменитого хоккеиста, там началась паника – ЧП, пациент пропал, да не обычный, а Фил Эспозито! «Вся больница стояла на ушах, охрана пыталась меня найти, никто не понимал, куда я делся. По телевизору передали срочную новость: «Фил Эспозито похищен из больницы». Бобби позвонил врачам, те хотели прислать за мной скорую, но он им сказал: «Ни в коем случае. Мы его сюда притащили, мы и привезём обратно».

В больнице Эспозито, конечно, отругали за такое безрассудство. «На следующий день Бобби позвонил и сказал: «Классно оттянулись, Фил!». Я ответил: «Ага, только мне выставили счёт за сломанную кровать и дверь». Он сказал: «Ничего, решим этот вопрос. Кстати, ты за них уже заплатил?». Когда я сказал, что заплатил, он ответил: «Спасибо за вечеринку, лошара!» — вспоминал Эспозито.

Фил провёл на больничной койке ещё несколько недель, и каждый день у его палаты дежурила охрана на случай, если в «Бостоне» захотят закатить ещё одну вечеринку. «Если бы меня уронили с каталки, я ведь мог вообще никогда не встать на ноги! Я ещё много раз возвращался к этой мысли», — вспоминал Эспозито.

Эспозито не только встал на ноги, но и восстановился к началу сезона, хотя врачи не были уверены, сможет ли он вообще играть после такой серьёзной травмы. Остаток карьеры Фил выступал с фиксатором колена, но это не помешало ему выиграть в следующем сезоне «Арт Росс», «Харт Трофи» и «Лестер Пирсон Эворд» и провести в НХЛ ещё восемь лет.

Игроки «Бостона» жалели только о том, что в целях конспирации Бобби Орр запретил снимать эту легендарную тусовку. А какие эпичные были бы фотографии!