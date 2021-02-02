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Как Бобби Орр похитил Фила Эспозито из больницы ради легендарной вечеринки «Бостона

Как Бобби Орр похитил Фила Эспозито
Елена Кузнецова
«Эспозито похищен из больницы». Бобби Орр выкрал друга ради эпичной вечеринки «Бостона»
Это было похоже на шпионский триллер – с детективом, отвлекающими манёврами, переодеванием и сломанной каталкой.
Хоккей / НХЛ 0
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Что только не придумаешь ради отменной вечеринки в честь окончания сезона! И пусть твоя команда вылетела уже в первом раунде плей-офф, а её лучший бомбардир и обладатель «Арт Росс Трофи» порвал связки колена во втором матче серии, разве это может помешать настоящему веселью? Ни в коем случае.

Так рассудили игроки «Бостона» весной 1973 года, проиграв «Рейнджерс» в пяти матчах. «Без Эспозито вечеринка не вечеринка», — решили они, но вот незадача — Фил никак не мог прийти. Причина уважительная – несколько дней назад ему сделали сложную операцию, пересадив связки с локтя в колено, и он лежал в больнице с подвешенной на вытяжке ногой, закованной в гипс от паха до кончиков пальцев. Какие уж тут вечеринки.

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«Мне было 9 лет. Время словно бы остановилось в тот момент», — этот эпизод остался в памяти даже легендарного Гретцки.

«Бобби Орр и ещё несколько ребят пришли, чтобы забрать меня, и это была дичайшая дичь! Никогда не забуду, как Орр зашёл ко мне в палату на второй день после операции и сказал моей жене: «Мы забираем этого итальяшку».

Донна ответила: «Какая вечеринка, как вы это себе представляете?» Я её успокоил, потому что думал, что это какие-то бредни и никто меня не заберёт», — вспоминал Эспозито.

Ага, Фил, бредни. Держи карман шире! У Бобби Орра уже был разработан план дерзкого похищения своего друга из одной из лучших больниц Бостона. Он продумал всё – маскировку, прикрытие, путь отхода. В операции было задействовано семь человек – игроки «Бостона», физиотерапевт команды и приятель Орра, работавший детективом.

«Вечером дверь распахнулась, зашёл Бобби, наряженный в больничный халат, шапочку и маску, и сказал: «Давай, поехали». Я в ответ: «Куда поехали, что, чёрт возьми, ты задумал?» На мне была только больничная накидка, сверху меня прикрыли простынёй», — рассказывал Эспозито. Сопротивление было бесполезно, да что мог сделать Фил, прикованный к больничной кровати?

Орр подкупил лифтёра и позвал частного детектива, который должен был отвлекать медсестёр. Сыщик подошёл на пост, показал удостоверение и стал спрашивать, где лежит парень с огнестрелом. Медсестра отнекивалась, мол, нет у нас такого пациента, но детектив настаивал, что ему срочно нужно с ним поговорить. Пока суд да дело, Орру с сообщниками удалось незаметно провезти каталку с Эспозито мимо поста к лифту и спуститься в подвал.

«Мне накрыли голову простынёй, но я помню, как люди вокруг удивлялись: «Это же Бобби Орр», а Бобби кричал: «Расступитесь, экстренная ситуация!». Мы добрались до выхода, двери открылись, но кровать не могла проехать, потому что на проходе была установлена перекладина».

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Подумаешь, перекладина. Игроки мигом выломали её из стены, и кровать с Эспозито выкатилась в вечернюю прохладу. «Было холодно, на мне ведь практически ничего не было. Меня катили по центру улицы, помню, как Бобби сказал: «Фил, вытяни левую руку, надо показать поворот». Я, как идиот, высунул руку, лежу и думаю: «Что я вообще тут делаю?» Подъехали к бару, меня затащили по лестнице, в процессе нечаянно выломав у кровати колесо. Кто-то принёс пару кирпичей, которые подложили то ли вместо колеса, то ли под мою ногу. Мне в обе руки сунули по бутылке пива, и кто-то крикнул: «Ну всё, можно начинать вечеринку!»

Когда в больнице хватились знаменитого хоккеиста, там началась паника – ЧП, пациент пропал, да не обычный, а Фил Эспозито! «Вся больница стояла на ушах, охрана пыталась меня найти, никто не понимал, куда я делся. По телевизору передали срочную новость: «Фил Эспозито похищен из больницы». Бобби позвонил врачам, те хотели прислать за мной скорую, но он им сказал: «Ни в коем случае. Мы его сюда притащили, мы и привезём обратно».

В больнице Эспозито, конечно, отругали за такое безрассудство. «На следующий день Бобби позвонил и сказал: «Классно оттянулись, Фил!». Я ответил: «Ага, только мне выставили счёт за сломанную кровать и дверь». Он сказал: «Ничего, решим этот вопрос. Кстати, ты за них уже заплатил?». Когда я сказал, что заплатил, он ответил: «Спасибо за вечеринку, лошара!» — вспоминал Эспозито.

Фил провёл на больничной койке ещё несколько недель, и каждый день у его палаты дежурила охрана на случай, если в «Бостоне» захотят закатить ещё одну вечеринку. «Если бы меня уронили с каталки, я ведь мог вообще никогда не встать на ноги! Я ещё много раз возвращался к этой мысли», — вспоминал Эспозито.

Эспозито не только встал на ноги, но и восстановился к началу сезона, хотя врачи не были уверены, сможет ли он вообще играть после такой серьёзной травмы. Остаток карьеры Фил выступал с фиксатором колена, но это не помешало ему выиграть в следующем сезоне «Арт Росс», «Харт Трофи» и «Лестер Пирсон Эворд» и провести в НХЛ ещё восемь лет.

Игроки «Бостона» жалели только о том, что в целях конспирации Бобби Орр запретил снимать эту легендарную тусовку. А какие эпичные были бы фотографии!

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