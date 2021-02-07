Крутая история в КХЛ: сын звезды лиги сыграл с папой в одном звене. Мечта Мозякина сбылась

Родственниками-одноклубниками в хоккее никого не удивишь. Братские дуэты встречаются, конечно, не на каждом шагу, но довольно часто. Продолжатели семейных хоккейных традиций из разных поколений — тоже совсем не редкое явление. Но как насчёт одновременной игры в одной команде отца и сына? В истории мирового хоккея такое уже случалось — великий Горди Хоу 40 лет назад провёл одну смену в тройке со своими сыновьями Марком и Марти в матче регулярки НХЛ.
А сегодня за «Металлург» сыграли вместе Сергей и Андрей Мозякины. Главный русский бомбардир КХЛ, видимо, на все времена, и его 19-летний сын Андрей.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» лиги.
Это всего второй подобный случай в истории КХЛ, и снова крутое историческое событие произошло в «Магнитке». 2,5 года назад, 2 сентября 2018-го, в составе «Металлурга» на игру со «Слованом» вышли Денис и Юрий Платоновы. Отец и сын отыграли на двоих около 15 минут, причём 36-летний Платонов-старший, конечно, получил от Йозефа Яндача на порядок больше времени.
Сегодня пришло время сыграть с сыном и для Мозякина. Капитан и безусловный лидер «Магнитки» говорил о мечте сыграть с сыном за «Металлург», когда тому было всего 15 лет. В прошлое межсезонье Мозякин-старший почти покинул Магнитогорск, и показалось, что красивой истории сбыться не суждено. Но Сергей всё же сумел договориться с клубом, а Андрей показал достаточный прогресс в «Стальных Лисах», чтобы заслужить повышения от Ильи Воробьёва, пусть и исключительно ради занимательного факта семейной биографии.
Сергей и Андрей Мозякины вышли в одной тройке уже на первых минутах матча с «Барысом». Ради воссоединения отца и сына на льду Илья Воробьёв придержал Максима Карпова, и Мозякин-младший, заявленный на матч 13-м форвардом, провёл смену с папой и Андреем Нестрашилом. Исторический момент длился чуть больше минуты, звено с Мозякиными даже не успело ни разу толком сбегать в атаку, но главное событие случилось, а мечта Сергея сбылась.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» лиги.
Андрей Мозякин больше на лёд так ни разу и не вышел — матч складывался для «Магнитки» непросто, и Илье Воробьёву уже было не до экспериментов. Сергей же отыграл 14 с половиной минут и набрал своё 916-е очко в КХЛ — помог тёзке Плотникову в середине третьего периода сравнять счёт.
До этого «Магнитка» «горела» 1:2, но в который уже раз за последний месяц сумела добавить в заключительном отрезке, отыграться, а затем и довести дело до победы в основное время.
Физика у подопечных Воробьёва на потрясающем уровне, игра спорится, и если «Магнитка» удержит такую форму до плей-офф, то станет на Востоке едва ли не главным фаворитом.
Что же касается дуэтов «отец-сын» в нашем хоккее, то начинание Платоновых и Мозякиных обязаны повторить Зариповы. 18-летний сын Даниса Артур выступает в системе «Ак Барса», и у казанцев до конца регулярки ещё найдутся матчи, где будет возможность воплотить в жизнь красивую семейную историю.
- 7 февраля 2021
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