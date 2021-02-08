Скандал в НХЛ! Судьи повели себя странно и засчитали гол из офсайда

В матче регулярного чемпионата НХЛ между командами «Коламбус Блю Джекетс» и «Каролина Харрикейнз» (5:6) случился скандал. В конце второго периода «ураганы» усилиями Винсента Трочека забросили свою четвёртую шайбу (счёт стал 4:3 в пользу «Харрикейнз»), которая оказалась спорной: главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла взял запрос на офсайд, но после длительного просмотра гол был засчитан.

После этого «мундирам» было выписано двухминутное удаление за затяжку времени игры (до перерыва оставалось играть 1 минуту и 15 секунд), а период завершился с тем же счётом — 4:3 в пользу «Каролины». Однако в перерыве представители НХЛ Крис Руни и Гислейн Эбер получили пояснение лиги, где продолжался просмотр спорного эпизода. Было выявлено, что положение вне игры всё-таки было, но вместо того, чтобы сделать счёт 3:3 и отменить неправильно заброшенную шайбу, арбитры лишь аннулировали оставшиеся 45 секунд штрафа «Коламбуса». Счёт остался неизменным, но победной эта скандальная шайба всё-таки не стала. Получается, что судьи во всей этой ситуации повели себя очень странно. Они засчитали шайбу, но ведь засчитывать её было нельзя.

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Вот тот самый гол. Правда, на официальном видео не видно момента офсайда у игрока «Харрикейнз», так что покажем его отдельно.

Посмотреть момент с положением вне игры можно по этой ссылке.

Действительно, офсайд просматривается очень чётко, поэтому недоумение представителей «Коламбуса» логично и объяснимо.

«Лига не объяснила, в чём заключалось недопонимание между видеопросмотром в Коламбусе, судьями на льду и «военной комнатой» в Торонто. Скажу честно: НХЛ просто плохо разбирается в этом. Нам засчитали гол, который соперник забил из офсайда. Они должны были убрать наше удаление, это было сделано. Но почему оставили засчитанной шайбу? Это расстраивает, но нам ничего не остаётся, как просто пройти мимо», — заявил после игры капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо.

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«Знаете что? Я позволю лиге объяснить, что случилось», — сказал раздосадованный главный тренер «Блю Джекетс» Джон Торторелла.

И НХЛ объяснила. Вот, что сказано в официальном разъяснении лиги.

«Коламбус» сделал запрос тренера на предмет офсайда в 18:45 второго периода. Во время видеопросмотра возникло недопонимание между комнатой видеопросмотра в Коламбусе, линейными судьями и ситуационной комнатой в Торонто. Встреча возобновилась до того, как можно было посмотреть повторы со всех ракурсов для подтверждения офсайда. Челлендж «Коламбуса» должен был привести к тому, что гол «Каролины» не должен был быть засчитан. Впоследствии «Коламбусу» был выписан двухминутный штраф за задержку времени матч. Оставшиеся 45 секунд этого штрафа были аннулированы с начала третьего периода», — отметили в НХЛ.

Вот только «Коламбусу» от этого не легче. Хозяева уступили в домашней результативной встрече, а потерянных очков им уже никто не вернёт. Думается, что лига должна провести серьёзную работу над ошибками, чтобы в дальнейшем таких ситуаций не случалось. Ведь каждый такой неправильно забитый гол может стоить команде места в плей-офф. Или, например, тренеру могут указать на выход и уволить человека за невыполнение задачи. Хочется верить, что в дальнейшем подобных неприятных курьёзов мы не увидим, в том числе и в КХЛ.