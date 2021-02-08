Лайне — о голе «Каролины» из офсайда: это самая большая шутка, которую я когда-либо видел

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне прокомментировал скандальный эпизод в матче с «Каролиной Харрикейнз» (6:5), когда арбитры с опозданием признали факт положения вне игры в эпизоде с четвёртым голом «Харрикейнз», но отказались изменять счёт.



«Две хорошие команды играют в хороший хоккей, матч был очень напряжённый. Счёт должен был быть 3:3, а не 4:3 в пользу соперника. Лига убрала наше удаление, но не гол «Каролины»? Ну да, так щедро убрали 40 секунд штрафа. Никогда не думал, что такое возможно. Наверное, это самая большая шутка, которую я когда-либо видел», — приводит слова Лайне The Athletic.

Напомним, очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Коламбусом» и «Каролиной», который прошёл в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена», завершился победой гостей со счётом 6:5.