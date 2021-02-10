США без игроков НХЛ на ЧМ. Как может выглядеть состав «звёздно-полосатых»?

«Чемпионат» представляет свою версию сборной США на ЧМ-2021, если НХЛ не отпустит своих игроков в Европу.

Канада без игроков НХЛ на ЧМ. Как может выглядеть состав «кленовых листьев»? Представим, что НХЛ и АХЛ не отпустят своих игроков в Ригу. Кто займет их места?

Вратари: Джереми Смит («Куньлунь»), Брэндон Максвелл («Фиштаун Пингвинз», DEL), Джо Канната («Оскарсхамн», SHL)

Вратарская линия – самая слабая в американской сборной. В отличии от канадской версии, здесь нет одного хорошего вратаря. Перед нами 3 голкипера уровня крепкого бэкапа. Смит выступает в «Куньлуне» на среднем уровне, Максвелл имеет привлекательные цифры в немецком чемпионате (93,6%), а у Каннаты 90,8% в 31 матче шведской лиги. Не Паскуале, конечно, но жить можно.

Защитники: Тони Дианджело («Рейнджерс»), Крис Уайдман («Торпедо»), Бреннан Менелл («Динамо» Минск), Джек Челиос («Куньлунь»), Райан Гандерсон («Фрибур-Готтерон», NL), Мэтт Донован («ХВ71», SHL), Зак Рэдмонд («Мюнхен», DEL), Бен Маршалл («Ингольштадт», DEL)

Главной звездой всей команды может стать защитник Тони Дианджело. Будущее хоккеиста туманно, никто не удивится, если в следующем сезоне игрок окажется в условном «Авангарде». А перед этим Тони сможет съездить со своей сборной на ЧМ и показать свой уровень. Будем честны, такой вариант развития события маловероятен, но отрицать его не стоит.

Тони Дианджело Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Помимо него стоит выделить лучших защитников-бомбардиров КХЛ Уайдмена и Менелла, которые будут очень полезны при игре в большинстве. Не стоит списывать со счетов Рэдмонда, Донована и Гандерсона. Это опытные игроки линии обороны, которые могут быть полезны впереди. Остальные две позиции отдадим Маршаллу и Челиосу. Не всем же бегать в атаку.

Нападающие: Брайан О’Нил, Джордан Шредер (оба – «Йокерит»), Рид Буше («Авангард»), Энди Миле («Торпедо»), Ник Шор, Джастин Абделькадер (оба – «Цуг», NL), Марк Аркобелло («Лугано», NL), Аарон Палушай («Давос», NL), Райан Лаш («Цюрих Лайонс», NL), Адам Джонсон («Мальмо», SHL), Брок Литл («Линчепинг», SHL), Джек Драри («Векше», SHL), Картер Кэмпер («Лександ», SHL), Уэйн Симпсон («Ингольштадт», DEL).

В нападении у американцев нет обилия игроков из КХЛ. Им отдадим лишь четыре позиции. Справедливости ради отметим, что в европейских чемпионатах подбор американцев куда солиднее, однако мы не могли обойти дуэт из «Йокерит», Рида Буше и Энди Миле.

Сборная США по версии «Чемпионата»:

Смит (Канната, Максвелл)

Донован – ДиАнджело, Кэмпер – Драри – Буше

Челиос – Уайдмен, О’Нил – Шредер – Абделькадер

Маршалл – Менелл, Аркобелло – Миле – Литл

Гандерсон – Рэдмонд, Джонсон – Шор – Лаш

Палушай, Симпсон

В центре будут играть Ник Шор, знакомый российским болельщикам по «Магнитке», 21-летний Джек Драри, который два раза вызывался на МЧМ, и хоккеисты КХЛ Шредер и Миле. Из других нападающих выделим Джастина Абделькадера. Этот игрок сыграл на двух взрослых Чемпионатах Мира, в 2014 он и вовсе был капитаном команды. Также на счету Абделькадера участие в Кубке Мира в 2016 году. В НХЛ форвард провел все свои 803 матча, включая плей-офф, за «Детройт». Совсем недавно 33-летний хоккеист перебрался в Швейцарию. Его мы запишем в потенциальные капитаны сборной.

Джастин Абделькадер Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Кого еще стоит бояться соперникам американцев? Абсолютно каждого игрока. Марк Аркобелло – миниатюрный (172 см.) праворукий форвард, которому нельзя давать чистый лёд. Брок Литл, Райан Лаш, Аарон Палушай – эти имена на слуху в Европе. Американская троица давно выступает на этом континенте и зарекомендовала себя. Адам Джонсон и Картер Кэмпер (в прошлом сезоне играл вместе с Буше) только начали покорять Старый Свет, но это не мешает им быть лидерами в своих командах.