В МХЛ забили буллит в стиле Дацюка! Это было очень круто

Молодёжный хоккей – один из самых интересных, что в нём только не происходит. Если во взрослом хоккее игроки более скованные, ведь они играют на результат, то молодёжь на порыве эмоций может вытворять настоящие шедевры. Зрителям от этого только лучше.

Ничем не примечательный матч между «Тюменским Легионом» и «Сибирскими Снайперами» закончился буллитной серией, где победу одержала новосибирская команда. Хозяева продолжают бороться за путёвку в плей-офф, а вот гости из Тюмени уже давно лишились шансов на попадание в нокаут-раунд. Но матч запомнится не результатом, а маленьким хоккейным шедевром во время исполнения штрафных бросков: нападающий тюменской команды Михаил Сусликов исполнил буллит в стиле великого Дацюка. Хоккеист начинал серию буллитов: подхватив шайбу, Сусликов сблизился с голкипером и, убрав снаряд за спину, нанёс бросок в уже оставленные ворота.

Этим трюком прославился бывший нападающий ЦСКА Павел Дацюк. Олимпийский чемпион в подобном стиле реализовал буллит в матче с «Трактором» в 2013 году, принеся «армейской» команде победу. Дацюк сблизился с Майклом Гарнеттом, раскачал вратаря с помощью финтов, а затем невероятным образом заложил обе руки за спину и из такого положения нанёс бросок. Голкипер «Трактора» явно был в шоке, в итоге он пропустил шайбу. Отметим, что видео с голом Дацюка собрало в YouTube более 5 млн просмотров.

Кто такой Михаил Сусликов? 19-летний уроженец Тюмени в этом сезоне балансирует между ВХЛ и МХЛ: в вышке он сыграл 24 матча за «Рубин», не набрав ни одного очка, а в молодёжной лиге на его счету 11 (3+8) очков в 16 матчах. Последние пять матчей игрок не уходит со льда без набранных очков.

Почти всю свою карьеру Михаил провёл в родной Тюмени. Игрок неплохо смотрится в МХЛ, однако в ВХЛ у Сусликова пока не получается. Хоккеисту надо и дальше стараться и прогрессировать, чтобы достичь рывка в карьере.

Ну а мы надеемся, что в будущем российская молодёжь продолжит нас радовать такими красивыми и необычными шайбами!