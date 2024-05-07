Мэттью Ткачук установил новый рекорд «Флориды» в розыгрышах Кубка Стэнли

Сегодня, 7 мая, «Бостон Брюинз» обыграл в гостях «Флориду Пантерз» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 5:1 (0:0, 3:1, 2:0).
Счёт в матче открыл нападающий хозяев Мэттью Ткачук, который набирает очки во всех матчах в нынешнем плей-офф. 26-летний форвард продлил серию с результативными действиями со старта плей-офф до шести матчей, благодаря чему установил новый рекорд «Флориды» в розыгрышах Кубка Стэнли.
Ткачук стал первым игроком в истории «пантер» с шестиматчевой результативной серией с начала плей-офф. Мэттью превзошёл показатели Джейсона Вули (5 матчей в 1996 году), Александра Баркова (5, 2021) и Картера Вераге (5, 2024), чья серия сегодня оборвалась.
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