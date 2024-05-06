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Швейцария объявила предварительный состав на ЧМ-2024, в нём пять игроков НХЛ

Федерация хоккея Швейцарии на своём официальном сайте неполный предварительный состав на чемпионат мира в Чехии.

За национальную команду на турнире сыграют пять игроков из Национальной хоккейной лиги — Нино Нидеррайтер «Виннипег Джетс», Нико Хишир, Йонас Зигенталер и Акира Шмид — «Нью-Джерси Дэвилз», Филипп Курашёв «Чикаго Блэкхоукс».

Также сообщалось, что к сборной присоединиться защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози, но официально об этом пока не объявлено.

Остальной состав выглядит так:

Вратари: Рето Берра, Леонардо Дженони

Защитники: Михаэль Фора, Андреа Глаузер, Свен Юнг, Дин Кукан, Ромен Леффель, Кристиан Марти

Нападающие: Андрес Амбюль, Свен Андригетто, Тьерри Бадер, Кристоф Берчи, Гаэтан Хаас, Фабрис Херцог, Кен Егер, Тристан Шервей, Свен Сентелер, Дарио Симион, Кальвин Тюркауф.