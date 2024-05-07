Джереми Свейман повторил достижение Николая Хабибулина в плей-офф НХЛ 20-летней давности

Сегодня, 7 мая, «Бостон Брюинз» обыграл в гостях «Флориду Пантерз» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 5:1 (0:0, 3:1, 2:0).
Ворота «Бостона» в этом матче защищал американский голкипер Джереми Свейман, совершивший 38 сейвов. Джереми стал всего восьмым голкипером за всю историю плей-офф НХЛ, который пропускал две или менее шайб в каждом из как минимум семи своих первых матчей в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Сегодня Свейман повторил достижение Чарли Гардинера (1931), Николая Хабибулина (2004), Кэма Уорда (2006) и Жана-Себастьяна Жигера (2007).
Рекорд НХЛ принадлежит Клинту Бенедикту (девять) и был установлен в 1928 году. Второе место делят Терри Савчук (1952) и Жак Плант (1969) с восьмиматчевыми сериями со старта плей-офф.
Стоит заметить, что в этой статистике учитываются только те матчи, которые голкипер начинал в стартовом составе.
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