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Джереми Свейман повторил достижение Николая Хабибулина в плей-офф НХЛ 20-летней давности

Джереми Свейман повторил достижение Николая Хабибулина в плей-офф НХЛ 20-летней давности
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Сегодня, 7 мая, «Бостон Брюинз» обыграл в гостях «Флориду Пантерз» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 5:1 (0:0, 3:1, 2:0).

Ворота «Бостона» в этом матче защищал американский голкипер Джереми Свейман, совершивший 38 сейвов. Джереми стал всего восьмым голкипером за всю историю плей-офф НХЛ, который пропускал две или менее шайб в каждом из как минимум семи своих первых матчей в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Сегодня Свейман повторил достижение Чарли Гардинера (1931), Николая Хабибулина (2004), Кэма Уорда (2006) и Жана-Себастьяна Жигера (2007).

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 1-й матч
07 мая 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Ткачук (Барков) – 31:45 (5x5)     1:1 Гики (Заха, Пастрняк) – 32:52 (5x5)     1:2 Лорей (Уозерспун, Заха) – 36:17 (5x5)     1:3 Карло (Койл, Фредерик) – 39:39 (5x5)     1:4 Бразо (ван Римсдайк, Лорей) – 47:13 (5x5)     1:5 Дебраск (Маршан) – 56:38 (en)    

Рекорд НХЛ принадлежит Клинту Бенедикту (девять) и был установлен в 1928 году. Второе место делят Терри Савчук (1952) и Жак Плант (1969) с восьмиматчевыми сериями со старта плей-офф.

Стоит заметить, что в этой статистике учитываются только те матчи, которые голкипер начинал в стартовом составе.

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