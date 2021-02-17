Овечкин пластался в обороне, Малкин бил Кузнецова! «Вашингтон» впервые обыграл «Питтсбург»

«Ванечек выглядит просто измученным той нагрузкой, которая на него выпала», — отметил в своей последней колонке «31 мысль» известный канадский обозреватель Эллиотт Фридман, комментируя положение дел во вратарской линии «Вашингтона». Нынешний матч против «Питтсбурга» стал уже 11-м стартом подряд для Витека Ванечека, и от январского куража, когда чешский голкипер стал лучшим новичком месяца, не осталось и следа. Пока Илья Самсонов пытается обрести форму и вернуть доверие, выступая за фарм-клуб, его партнёры по основе «столичных» продолжают испытывать неуверенность, когда дело доходит до последнего рубежа.
Помимо вратарской проблемы, наставник «Кэпиталз» Питер Лавиолетт столкнулся с необходимостью внести перестановки в первой шестёрке нападающих. «Мы ещё не побеждали «Питтсбург», а я основываюсь на результатах», — строго сказал тренер, снова объединив Александра Овечкина и Евгения Кузнецова в одно звено. Никлас Бекстрём опустился во вторую тройку — его партнёрами стали Якуб Врана и Том Уилсон.
Изменения Лавиолетта, в итоге, возымели своё действие, и даже нестабильный Ванечек был очень хорош, отразив 27 бросков из 28. Первый период прошёл в несколько сонной борьбе, и даже два ранних удаления «Вашингтона» не смогли разбудить игру — «Питтсбург» не реализовал оба большинства и проиграл по броска по итогам двадцатиминутки (15 — 13).
Всё изменилось после перерыва, когда «Вашингтон» получил от соперников настоящий подарок в виде четырёх удалений подряд. Правда, численное преимущество формально так же осталось нереализованным, но игровой ритм «Пингвинз» оказался напрочь сломан, что вылилось в голы Конора Шири и Якуба Враны. Шайба чеха оказалась особенно эффектной за счёт великолепной передачи Ти Джея Оши, который с неудобной руки отдал классный поперечный пас от борта на свободное пространство перед воротами Тристана Джарри.
«Я думаю, он видел меня всю дорогу, пока мы бежали в отрыв. Он сделал передачу мимо четырёх соперников прямо на мою клюшку. На такое способен только великий игрок», — отдал Врана должное американцу. У Враны это было четвёртое результативное очко (2 гола, 2 передачи) в 4 последних матчах.
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«До гола Враны был отличный бэкчек в исполнении Овечкина. Думаю, каждый на нашей скамейке запасных во время этого момента сказал «О!», а потом выразил ему своё восхищение. Я тоже старался вернутся назад, но не успевал. А наш капитан смог в падении сыграть, отработать, это придало нам импульс», — добавил Оши, отдав должное тому, как Александр отработал в обороне.
«Ови действительно проделал хорошую работу, но это касается не только этого момента. Он пластался в защите до конца матча. Для него это была отличная игра», — сказал Питер Лавиолетт. Овечкин не записал на свой счёт набранных очков, но без этого момента «Вашингтон» вряд ли бы забил свой победный гол.
Посмотреть момент с игрой Овечкина в отборе шайбы можно в «твиттере».
В третьем периоде команды обменялись голами, но «Питтсбург» так и не смог достаточно взвинтить темп, чтобы организовать «возвращение», и «столичные» прервали свою серию из четырёх поражений подряд, впервые обыграв «пингвинов» в нынешнем сезоне.
Отдельного упоминания заслуживает интересный момент, произошедший во время вбрасывания после первого гола «Вашингтона». На «точке» в центральном круге сошлись Евгений Кузнецов и Евгений Малкин, и не успела шайба долететь из рук арбитра до льда, как магнитогорец завалил челябинца при помощи подножки. За свои «художества» Малкин получил заслуженный малый штраф, но сам Евгений был недоволен и судьёй, и оппонентом, и с явным недовольством проследовал в штраф-бокс.
Видео подножки Малкина на Кузнецове можно посмотреть в «твиттере».
«У нас были проблемы с «Питтсбургом» в нынешнем сезоне. Это касалось и нападения, и защиты. Думаю, это была наша наиболее цельная, наиболее полная игра в этом сезоне с точки зрения содержания. Есть чему порадоваться», — отметил Оши.
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