Великан из «Трактора» ударил клюшкой в спину лежащего соперника. Как отреагирует КХЛ?

Защитник-великан из «Трактора» Олег Евенко (рост 201 см, вес 105 кг) давно известен как недисциплинированный и любящий подраться хоккеист. Евенко устраивал бои и в КХЛ, будучи игроком минского «Динамо», и во времена своей игры в Северной Америке. Природа наградила белоруса серьёзными габаритами, чем он с удовольствием пользуется.
Но порой жёсткость Евенко переходит все границы и перетекает в жестокость. В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась победой хозяев (4:3 ОТ).
В первом периоде защитник челябинцев Олег Евенко после атаки своей команды на ворота «Магнитки» грубо сыграл против Егора Яковлева. Хоккеист «Трактора» ударил соперника клюшкой в спину.
Когда Яковлев уже находился на льду, Евенко нанёс ещё один мощный удар клюшкой в спину хоккеисту «Металлурга». После этого в потасовке Евенко ударил Григория Дронова.
В итоге хоккеист «Трактора» заработал шесть минут штрафа по итогам этого игрового момента, но, складывается впечатление, должен был получить гораздо больше. Однако у главных судей встречи Сергея Морозова и Ивана Фатеева было совершенно иное мнение.
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«Жёсткая и даже грязная игра. Мы очко забрали и сейчас в топ-4. Матч показал моменты, над которыми надо работать. Идём дальше. Непонятны некоторые действия судей? Спасибо за очень хороший и интересный вопрос. Вы знаете регламент. Вы видели хорошо то, что видели», — заявил на пресс-конференции главный тренер магнитогорцев Илья Воробьёв.
Возмущение Ильи Петровича понятно, так как ключевой игрок обороны уральцев мог получить серьёзную травму. Евенко с такой силой ударил Яковлева клюшкой в спину (не будем забыть про силу и габариты Олега), что мог сломать сопернику позвоночник. Непонятно, для чего в данной ситуации понадобилась такая преднамеренная грубость.
«Олег Евенко с восемью минутами штрафа тоже играл по заданию? У него было своё задание. Конечно, мы не говорим, что надо удаляться. Хоккей — жёсткая игра. Порой соперник играет жёстко, и мы тоже должны жёстко играть. Разберём эти моменты. Удаления ненужные, забирают много сил, это поправим.
Илья Воробьёв сказал, что встреча была не только жёсткой, но и порой грязной? Не будут комментировать. У нас уже были жёсткие матчи. Никто не хочет уступать ни в каких эпизодах, поэтому где-то было, возможно, на грани, но не больше», — сказал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.
Получается, что тренер челябинцев подтвердил, что Евенко действовал по определённой схеме и играл жёстко по заданию тренерского штаба. Но всё-таки в некоторых моментах Олег откровенно переборщил. Да, сыграть жёстко можно, но целенаправленно бить клюшкой лежащего на льду оппонента точно нельзя.
По нашей информации, магнитогорский «Металлург» обратился в Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги по четырём эпизодам из матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:4 ОТ). Три эпизода связаны с действиями защитника челябинской команды Олега Евенко. Интересно, как лига отреагирует на эту ситуацию и какие решения будут вынесены. Хочется, чтобы умышленной грубости в нашем хоккее было как можно меньше. Никому не хочется получить тяжёлую травму. Особенно, в преддверии матчей плей-офф.
- 17 февраля 2021
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