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Иванюженков и Евенко провели эффектную драку. Видео

Иванюженков и Евенко провели эффектную драку. Видео
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021

В третьем периоде эффектную драку провели нападающий хозяев Артём Иванюженков и защитник гостей Олег Евенко. Оба игрока были наказаны большим штрафом за грубость.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 20 сентября дома встретится с хабаровским «Амуром», а подольский клуб 22 сентября проведёт выездной матч с екатеринбургским «Автомобилистом».

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