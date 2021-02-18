«Я услышал треск кости». Легендарный гол защитника «Торонто» в финале Кубка Стэнли

О мужестве хоккеистов ходят легенды – все знают, что в плей-офф они забывают о боли и выходят на лёд, даже если приходится собирать всю волю в кулак и играть на одних морально-волевых, потому что за победу надо платить потом и кровью. Выбитые плечи, порванные связки, с какими только травмами они не продолжают путь к заветному Кубку Стэнли. Порой даже перелом не является оправданием, чтобы сесть в запас, как было в случае с защитником «Торонто» Бобом Бауном в финале 1964 года.
«Детройт» ведёт 3-2 в серии, в третьем периоде шестого матча счёт 3:3. Баун встаёт на вбрасывание против Горди Хоу – в те времена защитники частенько играли на точке в своей зоне. Через пару секунд в ушах Бауна раздаётся громкий треск, и он валится на лёд как подкошенный, сбитый мощным броском старины Горди.
«В ушах словно зазвенел пушечный выстрел, и я услышал треск кости. Я упал на лёд, нога была как плавленый сыр. Не успел я опомниться, как на лёд выкатили носилки, и меня увезли», — вспоминал защитник.
Для большинства игроков в такой ситуации сезон был бы закончен, но Боб Баун не желал ничего слышать. Его команде была нужна победа, чтобы продолжить защиту Кубка Стэнли, и ни один врач не мог остановить: «Меня принесли в смотровую, я сразу сказал доктору, что о рентгене и речи быть не может, и попросил потуже перемотать и заморозить мне ногу. Я очень хотел вернуться на лёд». Врачи пожали плечами – травма уже есть, хуже вряд ли станет, если тебе неймётся, возвращайся в игру.
Заморозка сработала, Баун смог доковылять до скамейки запасных и, пока тренер Панч Имлак не опомнился от изумления при виде такого чудесного возвращения, перемахнул через бортик, чтобы сыграть в последней смене периода.
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Баун не был забивным защитником – за 17 лет карьеры он забросил только 37 шайб в регулярке и три в плей-офф. Самый важный гол он забил на второй минуте овертайма. «Это была моя первая смена в овертайме, шайба пришла ко мне по борту, у меня было время на бросок. Я махнул по шайбе, она отскочила от клюшки игрока «Детройта» и каким-то образом проскользнула мимо Терри Савчука. Не самый красивый гол, но для меня он стал самым значимым в жизни», — говорил Баун.
Одного подвига защитнику было мало, ведь оставался ещё седьмой матч, поэтому после победы в овертайме он снова отказался подпускать к себе врачей. «Я боялся, что они найдут что-то, о чём я не хотел бы знать. К тому же после седьмой игры у меня было целое лето на восстановление!» — рассказывал он.
Врачам, скрепя сердце, пришлось пойти на уступки упрямому защитнику. Ему потуже перебинтовали ногу, заморозили посильнее, и каждые десять минут игры делали укол обезболивающего. «Торонто», вдохновлённый поступком Бауна, смял «Детройт» со счётом 4:0. Для Бауна не было шампанского слаще, чем то, которое он пил в тот вечер из чаши лорда Стэнли.
Дело сделано, пора на рентген? Ха-ха, а вот и нет! Баун бы ни за что не согласился пропустить чемпионский парад, который состоялся в Торонто на следующий день, и снова сбежал, а скорее, уковылял, от врачей, чтобы с триумфом проехаться по улицам города. Но тут уже взбунтовалась многострадальная нога – защитник упал, забираясь в кабриолет, и понял, что пора отправляться в больницу.
«Рентген показал, что у меня была сломана кость прямо над лодыжкой, я проходил в гипсе полтора месяца. Стоило ли это того? Вы ещё спрашиваете! Конечно, это того стоило, победа в Кубке Стэнли значила для меня очень многое. Уверен, большинство хоккеистов на моём месте поступило бы точно так же».
Гол Бауна на сломанной ноге стал легендарным и был признан одним из 100 величайших моментов истории НХЛ. В Канаде до сих пор ставят защитника в пример молодым игрокам, приговаривая: «А Бобби Баун играл бы с такой травмой».
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