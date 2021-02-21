«Каролина» идёт чемпионским темпом! Свечников и компания снова засушили «Тампу»

«Четыре матча подряд с обладателем Кубка Стэнли! Не могу сказать, что мне нравится такой календарь», — жаловался главный тренер «Каролины» Род Бриндамор на расписание своей команды, однако эти слова никто не воспринял всерьёз. «Ураганы» нынче сами чудо как хороши — в активе пять побед в шести последних матчах, а по проценту набранных очков «Харрикейнз» идёт на втором месте в лиге после «Торонто» (78,1%).

Четырёхматчевый марафон с «Тампой» команда из Роли начала с блестящей победы, второй раз полностью закрыв грозное нападение «молний». Действующий чемпион проиграл три из четырёх последних матчей, и по набранным очкам пока идёт на последнем, четвёртом кубковом месте.

«Тампа», проиграв два матча «Флориде» на прошлой неделе, в поединке с «угаранами» столкнулась с прежней проблемой — неоправданными потерями шайбы, которые стоили «молниями» пропущенных шайб. Первые три гола «Харрикейнз» были забиты именно после неаккуратных действий гостей, а «Каролина», в свою очередь, безжалостно душила «Тампу» своей скоростью и давлением. Защитники «Лайтнинг» были выведены из атакующей игры, владение шайбой в средней зоны было не на высоте, а у своих ворот «Каролина» забирала львиную долю отскоков и не давала играть на добивании.

Одним из ярких подтверждений этих тезисов стал второй гол «Каролины», в котором поучаствовал российский форвард хозяев Андрей Свечников. Форвард «Тампы» Ондржей Палат потерял шайбу на выходе из своей зоны, последовал мгновенный перехват, и через пару секунд Себастьян Ахо уже праздновал гол в ворота Андрея Василевского.

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«Мы сражались за каждый дюйм льда. На предматчевом собрании мы говорили, что будем играть против этих парней четыре раза подряд, но начало получилось просто отличное. Команда сыграла очень правильно, и сегодня мы должны были победить», — сказал Бриндамор после матча. Его команда справилась с «Тампой» без Теуво Терявяйнена, который выбыл из-за травмы верхней части тела, и, по словам наставника, пропустит ещё несколько матчей.

Гол Андрея Свечникова в пустые ворота стал для россиянина седьмым в нынешнем сезоне, но лишь первым в последних восьми матчах. Теперь на счету Свечникова 16 (7+9) очков в 16 матчах регулярного чемпионата, а в команде установилось троевластие в споре лучших бомбардиров — Трочек, Ахо и Свечников имеют одинаковое количество результативных баллов.

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«Сегодня мы были недостаточно дисциплинированы. Соперник постоянно гонялся за шайбой, а мы совершали потери, что привело к плохим последствиям. Мы стали слишком милыми», — заметил главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер. Его подопечные проиграли «Каролине» уже второй раз за сезон, и за две эти игры не забили в ворота «ураганов» ни одного гола.



«Это действительно очень хороший соперник. В этом году у «Каролины» наша прошлогодняя статистика. Нас сгубило слишком большое количество потерь», — добавил капитан южан Стивен Стэмкос.



Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 броска из 27 и проиграл дуэль визави Алексу Недельковичу, который отбил такое же количество шайб, но впервые в сезоне записал на свой счёт «сухарь». «Мы были великолепны. Мы ничего не дали сделать «Тампе», от начала и до конца держали их под контролем», — резюмировал радостный голкипер.