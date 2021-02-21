Капризов вошёл в историю «Миннесоты»! Для этого ему даже не пришлось бросать по воротам

«Миннесота» стала одной из тех команд НХЛ, которой пришлось уйти на карантин из-за ковида, поэтому почти на весь февраль мы вынуждены были забыть про «дикарей» и их новую звезду — Кирилла Капризова.

Напомним, что новокузнечанин достаточно ярко ворвался в сильнейшую лигу мира, в первом же матче набрал три очка и забил победный гол, а в последующих играх продолжил собирать крайне положительные отзывы.

«Этот парень – электрическая фабрика». В Америке восхищаются мощным хитом Капризова Русский новичок «Миннесоты» заслужил сравнение с самим Овечкиным за то, что не только забивает, но и раздаёт яркие силовые.

Но после возвращения «Миннесоты» в игру Капризов пару матчей не вылезал из тени. Во встречах с «Лос-Анджелесом» (0:4) и «Анахаймом» (3:1) Кирилл ничем не помог своей команде, а в поединке с «королями» и вовсе схватил «-2» — свой пока худший показатель полезности за игру в НХЛ.



Впрочем, уже во второй встрече с «утками» Капризов напомнил о себе. За 16 минут 45 секунд на площадке (лучшее игровое время среди форвардов «Уайлд») россиянин ни разу не бросил по воротам Джона Гибсона, зато отдал две замечательные передачи на гол партнёрам.



С первого ассиста Капризова счёт в матче открыл Матс Цуккарелло. В этой комбинации «Миннесоты» всё было прекрасно: и удачный выброс шайбы по борту из своей зоны от Сперджена, и обыгрыш Капризовым Шаттенкирка, и выстрел в самую «девятку» от норвежца.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вообще, хоккей в «Хонда-центре» шёл достаточно равный, но гости гораздо бережнее относились к своим моментам, и уже на старте второго периода вели 3:0 — после шайбы Цуккарелло дубль оформил Кевин Фиала.

Под занавес отрезка «Анахайм» отыграл одну шайбу усилиями Бэкеса, но все



мысли калифорнийцев о камбэке разрушила контратака «Миннесоты» на 46-й минуте в исполнении Капризова и Раска. Швед притащил шайбу в зону, скинул её Капризову, Кирилл тут же сделал мягкую обратную передачу под бросок, и Раск поймал Гибсона на противоходе.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

После этого «Миннесота» без каких-либо проблем довела дело до победы, сумев забить ещё и пятый гол — Хартман, Фиала и Эк буквально разорвали оборону «уток».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Теперь в активе «Уайлд» 16 очков после 14 матчей, они пока не попадают в зону плей-офф Западного дивизиона, но у них (как и у «Колорадо») много матчей в запасе по сравнению с конкурентами.

Что же касается Кирилла Капризова, то россиянин, набрав два очка, вернулся на первое место по количеству набранных очков и передач среди новичков сезона. У лидера «Миннесоты» 11 (3+8) очков в 14 матчах — это лучший результат! Но Пиус Сутер из «Чикаго» и Джош Норрис из «Оттавы» наступают на пятки, так что Капризову нельзя расслабляться.



Кроме того, по итогам матча в Анахайме Кирилл вошёл в историю франшизы «Уйалд» как новичок, которому потребовалось наименьшее количество игр, чтобы набрать 10 очков в НХЛ. В первый год игры за «Миннесоту» Капризов показывает лучший темп, чем Рикард Валлин, Мариан Габорик или Микко Койву.

Кирилл рвётся к «Колдер Трофи», и ведёт за собой «Миннесоту» в качестве лучшего бомбардира и ассистента команды. Посмотрим, что из этого выйдет.