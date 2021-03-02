Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Статьи /

Плей-офф КХЛ, «Авангард» — «Автомобилист» — 3:0, как сыграли, календарь, видео

Плей-офф КХЛ, «Авангард» — «Автомобилист» — 3:0
Павел Панышев
«Готовимся к длинной серии». Дуэль канадских тренеров в КХЛ в самом разгаре
Билл Питерс надеется навязать борьбу Бобу Хартли. Реально ли это?
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

«Мы пропустили обидный гол с неудобной руки в самом начале, а затем нас подвели ненужные удаления, за которые мы поплатились. В третьем периоде, если бы не было раннего гола, у нас были шансы перевернуть игру. Нам нужно сосредоточиться на себе.

Конечно, у Василевского и Секстона есть шансы сыграть плей-офф. У Коваржа не было никакого серьёзного повреждения, просто после длинной регулярки у всех ребят есть какие-то мелкие недомогания. Сейчас в «Автомобилисте» все в полном порядке, мы все готовимся к длинной серии. Надеюсь, что уже во втором матче мы поработаем над мелочами, и борьба будет упорной», — заявил после матча главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
02 марта 2021, вторник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Толчинский (Зернов, Емелин) – 06:02' (5x5)   2:0 Каски (Толчинский) – 40:56' (5x4)   3:0 Семёнов (Береглазов, Ковальчук) – 43:52' (5x4)

Если сказать честно, то шансов и вариантов у «Автомобилиста» изначально было немного. Ещё до старта сезона в руководстве уральского клуба говорили, что цель – это явно не просто выход в первый раунд плей-офф, а куда более серьёзнее. Но что мы видим? Команда с максимальным бюджетом еле-еле попала в плей-офф, а проход в следующий раунд при нынешних обстоятельствах – что-то из разряда фантастики.

«Очень приятная, хорошая победа, впечатлён нашей командной работой. Первый гол Толчинского позволил нам захватить инициативу. Перед третьим периодом мы понимали, что нам нужно забить в большинстве, и наши игроки очень здорово отработали.

Во втором периоде мы нахватали ненужных удалений, это отнимает очень много энергии и придаёт уверенности противнику. Когда на льду Дацюк, Мэйсек и другие, то стоит ожидать опасных моментов. Наша нейтрализация меньшинства стала ключом к успеху, также отмечу фантастическую игру Игоря Бобкова. Да, мы где-то просели во втором периоде, но сумели подчистить свои ошибки», — заявил рулевой омичей Боб Хартли.

Действительно, фактор Дацюка важен для «Автомобилиста», но ведь и «Авангард» не лыком шит. Достаточно, например, вспомнить наличие в составе омичей Ильи Ковальчука. Ещё одного человека, которого любят и на которого равняются люди.

К слову, дуэль Ковальчук – Дацюк – одно из главных противостояний плей-офф, если говорить о факторе статусности и величия. Два великих чемпиона встретились друг с другом на площадке во время матчей плей-офф КХЛ. Это ли не круто?

«Очень плотная борьба была, хороший матч плей-офф. Бобков здорово себя показал, помог нам. Мы здорово выглядели в третьем периоде и одержали заслуженную победу.

По ходу серии всегда становится всё сложнее и сложнее, ведь противник тебя изучает. Но приходится находить что-то новое, какие-то фишки и трюки, чтобы всё-таки поражать чужие ворота.

Возможно, у Толчинского была какая-то дополнительная мотивация в игре против команды Билла Питерса, который не разглядел его в своё время в «Каролине». Вы могли это наблюдать сегодня, но я не знал об этом факте ранее», — заявил после серии ещё один лидер «Авангарда», финский защитник Оливер Каски.

Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Именно про Каски и Покку рассказывали «Чемпионату» эксперты. Финнов не хвалил разве что ленивый, но как можно не похвалить людей, которые реально заслужили хороших слов о себе? В отличие от высокооплачиваемого тренера Билла Питерса, который, повторимся, пока что только создаёт видимость работы. Дуэль канадских специалистов только началась, но уже сейчас в ней виден и известен фаворит. Кажется, что в Екатеринбурге допустили серьёзную ошибку.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021