«Готовимся к длинной серии». Дуэль канадских тренеров в КХЛ в самом разгаре

«Мы пропустили обидный гол с неудобной руки в самом начале, а затем нас подвели ненужные удаления, за которые мы поплатились. В третьем периоде, если бы не было раннего гола, у нас были шансы перевернуть игру. Нам нужно сосредоточиться на себе.

Конечно, у Василевского и Секстона есть шансы сыграть плей-офф. У Коваржа не было никакого серьёзного повреждения, просто после длинной регулярки у всех ребят есть какие-то мелкие недомогания. Сейчас в «Автомобилисте» все в полном порядке, мы все готовимся к длинной серии. Надеюсь, что уже во втором матче мы поработаем над мелочами, и борьба будет упорной», — заявил после матча главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс.

Если сказать честно, то шансов и вариантов у «Автомобилиста» изначально было немного. Ещё до старта сезона в руководстве уральского клуба говорили, что цель – это явно не просто выход в первый раунд плей-офф, а куда более серьёзнее. Но что мы видим? Команда с максимальным бюджетом еле-еле попала в плей-офф, а проход в следующий раунд при нынешних обстоятельствах – что-то из разряда фантастики.



«Очень приятная, хорошая победа, впечатлён нашей командной работой. Первый гол Толчинского позволил нам захватить инициативу. Перед третьим периодом мы понимали, что нам нужно забить в большинстве, и наши игроки очень здорово отработали.



Во втором периоде мы нахватали ненужных удалений, это отнимает очень много энергии и придаёт уверенности противнику. Когда на льду Дацюк, Мэйсек и другие, то стоит ожидать опасных моментов. Наша нейтрализация меньшинства стала ключом к успеху, также отмечу фантастическую игру Игоря Бобкова. Да, мы где-то просели во втором периоде, но сумели подчистить свои ошибки», — заявил рулевой омичей Боб Хартли.



Действительно, фактор Дацюка важен для «Автомобилиста», но ведь и «Авангард» не лыком шит. Достаточно, например, вспомнить наличие в составе омичей Ильи Ковальчука. Ещё одного человека, которого любят и на которого равняются люди.



К слову, дуэль Ковальчук – Дацюк – одно из главных противостояний плей-офф, если говорить о факторе статусности и величия. Два великих чемпиона встретились друг с другом на площадке во время матчей плей-офф КХЛ. Это ли не круто?



«Очень плотная борьба была, хороший матч плей-офф. Бобков здорово себя показал, помог нам. Мы здорово выглядели в третьем периоде и одержали заслуженную победу.



По ходу серии всегда становится всё сложнее и сложнее, ведь противник тебя изучает. Но приходится находить что-то новое, какие-то фишки и трюки, чтобы всё-таки поражать чужие ворота.

Возможно, у Толчинского была какая-то дополнительная мотивация в игре против команды Билла Питерса, который не разглядел его в своё время в «Каролине». Вы могли это наблюдать сегодня, но я не знал об этом факте ранее», — заявил после серии ещё один лидер «Авангарда», финский защитник Оливер Каски.

Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Именно про Каски и Покку рассказывали «Чемпионату» эксперты. Финнов не хвалил разве что ленивый, но как можно не похвалить людей, которые реально заслужили хороших слов о себе? В отличие от высокооплачиваемого тренера Билла Питерса, который, повторимся, пока что только создаёт видимость работы. Дуэль канадских специалистов только началась, но уже сейчас в ней виден и известен фаворит. Кажется, что в Екатеринбурге допустили серьёзную ошибку.