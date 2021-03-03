Бучневич заменил Панарина! Мог оформить дубль, но Лафренье украл гол у россиянина

Артемий катается во время своего внепланового отпуска — это всё, что о нём известно.

В отсутствие лучшего бомбардира «Рейнджерс» Артемия Панарина, а также с учётом травм и болезней молодого Каапо Какко, наставнику «синерубашечников» Дэвиду Куинну постоянно приходится искать новые варианты сочетаний в атаке. После домашнего поражения от «Бостона» в гости к «рейнджерам» приехал невразумительный «Баффало», проигравший три предыдущих встречи, и на игру с клинками хозяев вывела первая тройка в составе Алексис Лафренье — Мика Зибанеджад — Павел Бучневич. Для этого звена это был лишь четвёртый матч вместе, и на данный момент игра с «клинками» стала для него лучшей.

Нельзя сказать, чтобы «синерубашечники» продемонстрировали в этой встрече что-то особенное, но сумели сыграть ровно так, чтобы одержать победу.

Новый вариант первого звена смог показать свою перспективность уже на 28-й секунде матча, когда Павел Бучневич убежал один на один с голкипером «Сэйбрз» Картером Хаттоном. Получив отменную передачу от Зибанеджада, россиянин легко оставил за спиной Расмуса Далина, и через мгновение праздновал свой шестой гол в нынешнем регулярном чемпионате.



Этот момент заставил вспомнить, что именно такую игру ждали от Зибанеджада с самого начала сезона, и в январе многие предполагали, что связка шведа с Панариным будет «шуметь» в нынешней регулярке. «Мика давно не забивал, но в последних матчах он действует просто великолепно, у него много моментов. Надеюсь, что он скоро преодолеет это невезение», — сказал Бучневич после матча.

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«Баффало» отыгрался полминуты спустя, когда оборона «Рейнджерс» провалилась, позволив Сэму Райнхарту в одиночку хозяйничать на своём пятачке, но вскоре первое звено ньюйоркцев снова показало класс. На этот раз отличился Лафренье, хотя вся заслуга в заброшенной шайбе снова принадлежала Бучневичу. Павел перехватил неаккуратный пас соперника в чужой зоне и с невероятным терпением дождался, когда защитники и вратарь будут отыграны, чтобы с острого угла послать снаряд в ворота. Лафренье же просто оказался на пути шайбы, которая угодила ему в ногу. Этот гол стал третьим в сезоне для одного из самых раскрученных новичков сезона, а Бучневич, благодаря голевой передаче, в третий раз за сезон набрал два и более очков за матч.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Рейнджерс».

На протяжении всего матча «рейнджеры» заставляли болельщиков сомневаться, сумеет ли команда дожать соперника и удержать лидерство. У «клинков» было достаточное количество хороших моментов, но хозяев выручал Игорь Шестёркин, который сделал достаточное количество сейвов (21), часть из которых помогла команде удержаться и была очень своевременна.



«При счёте 3:1 нет смысла всё время думать о нападении. Мы играли с мыслью, что нам нужно выстоять, не сломаться. У соперника не было много бросков, а когда возникала опасность, то мы получили большие «спасения» от Шести», — отметил защитник Адам Фокс.

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«Я забил лишь один гол, а второй записали на Лафренье? Не имеет значения. Главное, что мы взяли два очка, нам нужно продолжать играть так же. Поэтому сегодня был хороший матч», — невозмутимо сказал Бучневич, отвечая на вопрос о том, что Лафренье украл у него вторую шайбу.

Любопытно, что в концовке матча все 1 800 болельщиков «Рейнджерс», которых пустили на трибуны «Мэдисона», скандировали: «Мы хотим Айкела!» Капитан «Баффало» Джек Айкел уже неоднократно заявлял о том, что устал проигрывать вместе с «клинками», а в межсезонье ходило много слухов о возможном обмене форварда именно в стан «рейнджеров», но сделка не состоялась.

Что же касается Панарина, то единственная информация о нём заключается в комментарии главного тренера Дэвида Куинна — он подтвердил, что Панарин катается на льду во время своего отпуска.