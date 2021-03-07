Шикарный гол Малкина! Перехитрил голкипера, объехал ворота и забил в пустые

На старте регулярного сезона НХЛ на центрального нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина вылился поток критики. Форварда ругали за слабую результативность и вялость в атаке, медленное катание и прочие грехи, которые болельщикам казались очевидными. Но не будем забывать, что у каждого хоккеиста могут случаться с спады, а Евгению ещё и травму пришлось перенести.

Не стоит забывать, что «пингвины» выступают в сильнейшем дивизионе НХЛ. Достаточно посмотреть на состав участников Восточного дивизиона. «Айлендерс», «Бостон», «Вашингтон» — всё это претенденты на Кубок Стэнли. С одной стороны, играть с такими командами одно удовольствие, но и набирать очки гораздо сложнее.

«Отличный грёбаный хит!» Малкин пошёл разбираться с Уилсоном, который «вынес» одноклубника Между российской звездой и силовиком «Вашингтона» произошёл пламенный диалог.

«Малкин — уникальный игрок, поэтому мы не хотим, образно говоря, забирать у него из рук клюшку. Мы хотим, чтобы он играл на инстинктах, как он умеет, но при этом старался высчитывать, когда острота допустима, а когда лучше сыграть понадёжнее. Мне кажется, это начинает получаться, и скоро он начнёт забрасывать больше», — говорил главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.



И он не ошибся, хотя и сам Евгений порой был недоволен своей игрой. «В каждой игре и у меня, и у моего звена есть шанс отличиться. Опять же, надо работать. Надеюсь, всё-таки смогу забить пару голов и помочь команде победить. Я недоволен своей игрой, но чувствую, что вот-вот всё наладится», — заявлял российский нападающий.



В очередной игровой день «пингвины» принимали на родном льду «Филадельфию», которая в нынешнем чемпионате выглядит симпатично.

Уже с первых минут было понятно, что «лётчики» создадут хозяевам много проблем, ведь пенсильванское дерби всегда получается жарким. Но и «Питтсбург» не собирался отсиживаться в обороне.



После гола форварда «лётчиков» Конечны «Пингвинз» заработали большинство, и первая спецбригада «пингвинов» сработала изумительно.

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Внимательно понаблюдайте за всей комбинацией. На 8-й минуте при счёте 1:0 в пользу «Филадельфии» игроки «Пингвинз» вошли в зону «лётчиков». Джейк Гюнцель отдал передачу на Сидни Кросби, а тот выполнил ювелирный по исполнению пас на Евгения Малкина. Российский нападающий остался один на один с голкипером «Флайерз» Брайаном Эллиоттом. Тем не менее он решил перехитрить и обыграть голкипера и, заехав за ворота, занёс шайбу в пустые ворота. Эллиотт, которому помешал упавший защитник Трэвис Санхайм, не успел переместиться.



Этот гол стал для Малкина пятым в сезоне, но ещё в активе у российского нападающего по итогу встречи есть результативная передача. Приятно, что ключевой центральный нападающий сборной России (держим в уме Олимпиаду-2022) находится в отличной форме и прибавляет от матча к матчу. Главное, продолжать в том же духе и не останавливаться.