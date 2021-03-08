Овечкин в трёх шайбах от Эспозито! Всё ближе шестое место в списке снайперов всех времён

Одной из самых горячих тем перед матчем «Вашингтона» в Филадельфии была дисквалификация силовика «столичных» Тома Уилсона. Он стал первым игроком в истории лиги, которого дисквалифицировали на 7 матчей за удар не сзади, а сбоку — против Уилсона сработала не самая лучшая репутация, к тому же пострадавший от его действий Брэндон Карло из «Бостона» был увезён в больницу.

Без Уилсона, чья «отсидка» будет стоить хоккеисту $ 311 тыс, «Кэпиталз» пришлось играть с недружественной «Филадельфией», но обжаловать своё наказание форвард не стал. Первую тройку на матч с «Флайерз» составили Александр Овечкин, Никлас Бекстрём и Ти Джей Оши, а во втором звене гостей неожиданно появился Даниэль Спронг.

«Вашингтон» долго входил в игру и проиграл первый период, поскольку в середине двадцатиминутки форвард «Филли» Джоэль Фараби переиграл Илью Самсонова броском в «домик». Всё изменилось после перерыва, когда на свои боевые обороты вышла главная артиллерия «Кэпиталз», и прежде всего, Александр Овечкин.



Капитан гостей получил прекрасный пас от Оши, который долго кружил с шайбой по чужой зоне, и промахнуться по пустому углу Овечкин просто не имел права. Это был 714-й гол в карьере Александра, и теперь он находится лишь в трёх шайбах позади Фила Эспозито, который пока числится шестым снайпером всех времён. При хорошем раскладе, Овечкин может обойти знаменитого канадца уже на следующей неделе.

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Под занавес второго периода Дмитрий Орлов вывел «Вашингтон» вперёд, и этот гол оказался для «Кэпиталз» победным. Большую часть третьего отрезка «столичные» контролировали шайбу, не давая «лётчикам» создавать опасные моменты, а шайба защитника Ника Дженсена прервала его впечатляющую засуху из 165 матчей без голов, заодно закрепив преимущество.

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«Как здорово, что мы сегодня сыграли перед настоящей публикой! Это был первый наш матч в сезоне со зрителями. Я уже устал от этого искусственного шума болельщиков в колонках. Мне нравится слышать и свист, и аплодисменты», — сказал после матча защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон. Аудитория фанатов была невелика — всего 3 023 человека, но это действительно был дебютный матч «Вашингтона» со зрителями



Игра голкипера Ильи Самсонова заслужила самых положительных оценок. Российский вратарь гостей отразил 36 бросков из 37, и, похоже, риск того, что он потеряет место в основном составе из-за приобретения «столичными» ещё одного стража ворот, несколько спал. «Самсонов, похоже, снова в ударе. Некоторые сейвы в третьем периоде, когда команде надо было сохранять преимущество в две шайбы, были просто волшебными», — похвалил россиянина автор блога Russian Machine Never Breaks Ян Оланд.



Очень интересными решениями отметились в этом матче и арбитры. Так, при счёте 1:1 рефери решил удалить нападающего «Филадельфии» Трэвиса Конечны за атаку вратаря, хотя канадец едва коснулся Самсонова и находился к нему спиной, пытаясь противостоять Карлсону.

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