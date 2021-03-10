Кузнецов применял приём из карате? Его звено «посадили» в третьем периоде

Дисквалификация силовика «Вашингтона» Тома Уилсона на семь матчей продолжает будоражить умы заокеанских экспертов. После того, как капитан «столичных» Александр Овечкин смело назвал это решение дисциплинарного комитета НХЛ шуткой, в похожем духе высказался известный обозреватель Эллиотт Фридман.



«Многие люди говорили мне, что если бы это был не 43-й номер «Вашингтона», то этот случай вообще бы не привлёк никакого внимания. Если бы так ударил кто-то другой, то не было бы никакого наказания, но когда у вас есть не самая благоприятная история дисквалфикаций, то происходит именно такое. 400 других хоккеистов НХЛ за такой удар не получили бы ничего. Но такие истории происходят именно так», — сказал Фридман в своём подкасте «31 мысль».

«Наказание Уилсона — это просто смешно! Там ничего не было». Почему Овечкин не прав Овечкин на правах капитана заступился за одноклубника, у которого слишком много грехов.

Так или иначе, но «отсидка» Уилсона оставила вместе ведущую тройку «Вашингтона» Овечкин — Никлас Бекстрём — Ти Джей Оши, оставив Евгения Кузнецова в сочетании с Якубом Враной и Даниэлем Спронгом.

Перед матчем с «Нью-Джерси» одноклубники поздравили Бекстрёма с 700-й голевой передачей. «Привет, Ники. Поздравляю тебя с семисотой передачей. Ты — один из лучших, с тобой очень приятно играть. Продолжай так же, чувак! Это ведь только начало», — с улыбкой сказал Овечкин в поздравительном видео. Во встрече с «Дэвилз» швед оформил ассистентский дубль, но главным героем суждено было стать не ему, а Якубу Вране.

Сама же игра получилась для «Кэпиталз» очень непростой и запутанной. «Вашингтон» здорово провёл первую половину матча, и к середине второго периода вёл со счётом 4:1. Автором четвёртой шайбы хозяев стал защитник Дмитрий Орлов, который забил во второй игре подряд.

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Однако затем в игре «Вашингтона» что-то сломалось, и лёгкий для завершения матч превратился в мучение. Давний фанат Овечкина форвард «Нью-Джерси» Майлз Вуд начал «возвращение» своей команды, затем его поддержал белорус Егор Шарангович, а защитник Дэймон Сиверсон сравнял счёт за 8 минут до конца основного времени.

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Почти весь третий период звено Евгения Кузнецова провёло на скамейке запасных — российский центрфорвард отыграл за двадцатиминутку только три смены. Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт уже не впервые применяет воспитательные меры по отношению к Якубу Вране (это случилось второй раз за 10 дней), но посадить на скамейку всю тройку решился впервые. Удивительно, но такое решение снова сработало, и Врана стал героем овертайма, сохранив для «столичных» победу.



«В третьем периоде мы просто перестали играть, энергии просто не было. А было много ошибок, потерь шайбы, плохие смены. Просто куча негативных вещей. Защищались тоже плохо», — раскритиковал свою команду Лавиолетт, который в первом периоде выдал Овечкину аж 11 минут игрового времени.

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К слову, в одном из эпизодов Кузнецов продемонстрировал какой-то из приёмов карате, стараясь не допустить давления при отборе шайбы со стороны Михаила Мальцева. «Трудно сказать, насколько такой каратистский приём является законным», — отметил обозреватель Russian Machine Never Breaks Питер Хассетт, но удаления Кузнецов за свой поступок не получил. Болельщики в социальных сетях тут же нашли аналогичные моменты с участием Овечкина и Оши в других матчах, когда игроки «Вашингтона» размахивали ногами, не давая подъехать к себе соперникам.

«То, что мы показали в третьем периоде, было просто неприемлемо. Даже близко нельзя так играть, как мы играли. Это было сплошное разочарование, так что мы берём ответственность на себя», — признал Врана после матча.



Так или иначе, но «Вашингтон» одержал шестую победу в семи последних матчах, хотя снова не показал уверенной игры. В турнирной таблице Восточного дивизиона «столичные» иду на втором месте, на два очка отставая от «Айлендерс», и имеют один матч в запасе.