У Капризова 20-е очко в сезоне! Отклеился от соперника и с неудобной вонзил шайбу в сетку

Кирилл Капризов продолжает свой поход к престижному трофею лучшего новичка нынешнего сезона НХЛ. Благодаря российскому форварду, «Миннесота» поднялась из болота и серости, где находилась достаточно продолжительное время, а страсть, эмоции и набранные очки Кирилла привлекают всё больше внимания. Домашний матч «Уайлд» против лидера своего дивизиона «Вегаса» принёс Капризову 20-е очко в сезоне, но главным итогом стало возрождение борьбы за лидерство на Западе, где теперь только два очка отделяют «дикарей» от «Голден Найтс».

Капризов снова показал, насколько важную роль он приобрёл в «Миннесоте», хотя сыграл за «зелёных» лишь 24 матча. Кирилл «сломал» счёт 1:1, который не менялся со второй минуты первого периода до второй минуты третьего и забил, как говорят в таких случаях заокеанские комментаторы, «большой гол».

В начале третьего периода Капризов забил свой седьмой гол в сезоне, реализовав большинство. После дальнего мощного броска шайба отлетела от голкипера «рыцарей» Марка-Андре Флёри, а российский новобранец удачно «отклеился» от соперника, и броском с неудобной руки вонзил шайбу в сетку.

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Второй в североамериканской карьере Капризова гол в большинстве предвосхитил его же второе удаление, но до этого «Миннесота» успела развить преимущество, благодаря шайбам Йоэля Эрикссона Эка и Карсона Суси. Эрикссон Эк добрался до отметки в 10 голов за сезон, установив новый личный снайперский рекорд — предыдущий лучший результат шведа равнялся 8 голам.

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При счёте 4:1 наставник «Голден Найтс» Питер Дебур решился на замену голкипера, и уход из ворот прославленного Флёри подействовал на «Вегас» самым тонизирующим образом. 23-летний защитник «рыцарей» Дилан Коглан, который до этой игры имел в послужном списке только 11 матчей и ни одного гола, оформил хет-трик, обеспечив «Вегасу» красивое «возвращение» в борьбу.

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Спасительного для «Вегаса» четвёртого гола так и не случилось. «Миннесота» выстояла на последних минутах, сохранив победный счёт, и этот успех позволил «Уайлд» приблизиться к лидеру своего дивизиона на дистанцию в одну победу.

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«Вся команда сыграла отлично, каждый парень внёс свой вклад. Счёт мог бы быть и поуверенней, но победа есть победа, поэтому конкретные цифры значения не имеют», — сказал довольный главный тренер «Уайлд» Дин Эвасон. «Между нами стало больше «химии», мы стали действовать как единая команда. Каждый понял, что у нас хороший состав, с которым можно вместе сражаться и побеждать. Это самое главное. Все команды, где я играл, любили находиться друг с другом и поддерживать одноклубников», — добавил центрфорвард Ник Бьюгстад, который ассистировал Капризову.

Вратарь-новичок «Миннесоты» Каапо Кяхкёнен продлил свою победную серию до 8 матчей и пока занимает 11-е место в истории НХЛ по этому показателю. Рекорд принадлежит Россу Бруксу, защищавшему ворота «Бостона» в начале 1970-х (12 побед), но финн скоро может достать таких легенд, как Терри Савчук и Пелле Линдберг (9 побед кряду в роли новобранца).



«Знаете, выигрывать — это всегда весело и интересно. У нас действительно хорошая команда. Если будем продолжать делать правильные вещи, то добьёмся успеха», — отметил Кяхкёнен.