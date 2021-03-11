Он стоял на голове. Великий рекорд Гашека в НХЛ, ему не могли забить 6 часов!

Достижение Доминатора, которое держится уже 27 лет. Он сделал 70 (!) сейвов и ни разу не пропустил.

Затяжные матчи в плей-офф – штука не такая уж и редкая, но чтобы ни одна команда не могла забить на протяжении шести с лишним периодов, такие игры можно по пальцам пересчитать. В 1994 году в первом раунде Кубка Стэнли сошлись две будущие легенды Доминик Гашек и Мартин Бродо. Первый только укреплялся в звании Доминатора в НХЛ, второй и вовсе был 21-летним новичком, проводившим первый полноценный сезон в лиге. В шестом матче серии оба выдали фантастическую игру, которая вошла в историю.

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«Пока его игра не пошла на спад, у меня не было никаких шансов выиграть «Везину». Мне казалось, что в некоторых сезонах я играл лучше него, моя статистика была лучше, но вокруг него была особенная аура. Думаю, он должен возглавлять список величайших вратарей. Я много успел поиграть против него и понимаю, насколько он был хорош», — вспоминает Бродо.

Гашек неважно провёл предыдущую встречу, пропустив четыре гола, но когда он вышел на утреннюю раскатку перед шестым матчем, все в «Баффало» почувствовали, что он готов к большим свершениям. «По нему было видно, что он проведёт сильный матч», — говорил нападающий «клинков» Уэйн Пресли.

На самом деле, голы в основное время были – «Сэйбрз» дважды смогли пробить Бродо, но одну шайбу отменили из-за помехи вратарю, а вторая была забита ударом конька. Гашек же не позволял сопернику даже такого, парируя шайбы всем, чем можно – щитками, блином, клюшкой, головой и даже шнурками коньков. «Дом играл как сумасшедший, из-за него никто в команде не сдавался», — отмечает нападающий Джейсон Доу.

«К началу третьего периода мы стали думать, что всё решит одна шайба. И у нас, и у «Нью-Джерси» были опасные моменты, но никто не смог забить», — вспоминал Дэйв Хэннан. Первый овертайм, второй, третий. Кто-то из зрителей плюнул и ушёл, остальные сидели и клевали носом. В перерывах игроки меняли промокшее насквозь бельё, хватали пиццу и молили о том, чтобы кто-нибудь забил.

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«Рэнди Моллер встал и сказал: «Пожалуйста, ну забейте! У меня дома няня сидит с ребёнком, и это стоит мне больших денег», — вспоминал Хэннан. «Я сломал три клюшки и переживал, что они у меня закончатся», — добавляет нападающий «Нью-Джерси» Бобби Холик.

«У нас было гораздо больше голевых моментов, но Гашек сыграл лучший вратарский матч, что я видел», — отмечает нападающий «Дэвилз» Боб Карпентер. «У нас было 63000 моментов, но мы так и не смогли пробить Гашека», — добавляет Кен Данейко.

«Я должен был сыграть идеально, потому что напротив меня Гашек творил что-то невероятное. Я смотрел на него и думал: «Господи, ну когда же нам повезёт?», а он стоял на голове. У нас были более опасные моменты, но он всё делал один сейв за другим, один за другим», — говорит Бродо.

В четвёртом овертайме, на 126-й минуте Хэннан наконец смог пробить Бродо – голкипер «Нью-Джерси» не успел встать со льда, и нападающий забил в пустые ворота. «Помню, как за пару минут до этого я посмотрел на табло и увидел, что «Нью-Джерси» сделали 70 бросков, а мы – 49. 70 сейвов, эта потрясающая картина врезалась мне в память. Через минуту мы забили своим 50-м броском», — говорит Гашек.

Матч длился шесть с лишним часов и закончился ближе к двум часам ночи. В основное время Гашек отразил 31 бросок, в дополнительное – ещё 39 – всего 70 спасений, которые до сих пор являются рекордом НХЛ в сухом матче.

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В решающем седьмом матче он совершил ещё 44 спасения, но «Сэйбрз» проиграли 1:2 и вылетели из плей-офф. «Мы были так близко, а затем проиграли. После поражения эти 70 сейвов казались не такими уж и важными», — говорил Гашек, который в том году выиграл свою первую из шести «Везин». Пусть «Баффало» и проиграл, но в памяти игроков и болельщиков навсегда останутся те 70 сейвов в одной из величайших вратарских дуэлей всех времён.