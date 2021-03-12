«Магнитка» великолепна в большинстве! Теперь на Востоке нас ждут битвы грандов

Все пять шайб в шестом матче серии уральцы забросили в неравных составах, сломив крепкий и неуступчивый «Барыс».

Серия между «Металлургом» и «Барысом» – последняя, в которой до сегодняшнего дня не было выявлено сильнейшего. Казахстанский клуб выиграл два матча и доставил опытной магнитогорской команде много проблем. Однако в пятой встрече уральцы буквально не заметили «барсов», разгромив соперника в родных стенах со счётом 5:1.

«Хорошая игра с нашей стороны. Здорово сработали спецбригады, многое получалось в атаке, но нужно продолжать работать. Голдобин расцвёл? Не сглазить бы, пусть дальше так продолжает. Нужно время, начинался процесс не так радужно, но мы рады, что Коля так добавил, знаем его мастерство, рады за парня. Перед переходом мы собирали информацию по нему», – говорил после матча главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв.

«Магнитка» без шансов вынесла «Барыс»! Седьмого матча в этой серии не будет? Команда Ильи Воробьёва показала абсолютное превосходство на площадке от первой до последней минуты.

Действительно, Голдобин в нынешнем плей-офф показывает отличный хоккей. Пять голов, три результативные передачи и первое место в списке снайперов и бомбардиров плей-офф. Замечательный результат для человека, не вписавшегося после возвращения из Северной Америки в «армейскую» систему Игоря Никитина, а затем получившего травму. О чём говорит прогресс Голдобина? О том, что Николаю комфортно работать с Воробьёвым, а Илья Петрович нашёл правильный подход к игроку и раскрыл его сильные стороны.



На шестой матч серии состав «Металлурга» остался практически неизменным, но одна деталь всё же удивила. В воротах появился не Василий Кошечкин, а Юхо Олкинуора. Хотя именно Кошечкин играл в прошлой встрече и выглядел надёжно. Из ключевых фигур у «металлургов» по-прежнему не играют Яковлев и Чибисов, а у «Барыса» травмированы Сведберг и Вароне.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а наиболее реальная возможность отличиться была у хозяев. Главные арбитры матча Белов и Гофман оставили уральцев втроём, поочерёдно удалив Пашнина и Минулина. Но «Металлург» грамотно оборонялся и не позволил «барсам» выйти вперёд.

Свой шанс в большинстве (правда, в формате «5 на 4») был и у команды Воробьёва, но воспользоваться наказанием Шевченко «Магнитка» не сумела. Вообще же и Ортио, и Олкинуору в стартовой двадцатиминутке потревожили всего по семь раз. Гости мужественно блокировали броски (10 раз), стараясь по максимуму снять нагрузку со своего голкипера.

Второй период получился более событийным. Сперва Блэкер схлопотал две минуты, чем воспользовались уральцы. Дронов набросил от синей линии, Кошелев на пятаке ловко подставил клюшку и переправил шайбу в сетку. Судьи после длительного видеопросмотра определили, что Семён сыграл клюшкой на уровне перекладины — это хороший гол.

Едва ли не сразу «Магнитка» могла увеличить преимущество в счёте, организовав выход три в одного. Мозякин отдал на Бека, а канадец почему-то забыл бросить, уехав за ворота. В плей-офф за такие вещи наказывают, что и сделал Виделль. Хозяева выиграли борьбу у борта, швед развернулся и бросил низом — шайба рикошетом от клюшки Нестрашила влетела между щитков Олкинуоре. В какой-то степени курьёзный гол, но «Металлургу» от этого не легче.

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В концовке периода оба коллектива разыгрались. Сначала «Металлург» снова забил в большинстве. Бек реабилитировался за нереализованный выход и шикарной передачей нашёл на пятаке свободного Расмуссена. Деннис развернулся и легко переиграл Ортио, послав шайбу в пустой угол ворот.

«Барыс» полетел вперёд и сравнял счёт до перерыва. Настырный Виделль с правого фланга вошёл в зону и сделал перевод в центр, Михайлис продвинулся вперёд и резко бросил в ближний угол — шайба от штанги влетела в сетку. До конца периода оставалось всего 12 секунд, поэтому пропущенная шайба стала для «Магнитки» вдвойне обидной.

Третий отрезок матча ознаменовался грубой игрой Петухова против Прохоркина. Судьи посовещались, но наказывать нападающего «Барыса» не стали, хотя было похоже на удар в голову. Врачи приложили Николаю лёд к шее.

«Металлург» в это время играл в большинстве, а после эпизода с Прохоркиным случился ещё один неприятный момент. Маклюков зачем-то толкнул на борт Бека – североамериканец с трудом поднялся со льда. «Барыс» остался втроём, пришедший в себя Бек с правого края сделал поперечный перевод на Мозякина, который в касание расстрелял ворота Ортио. Скорость, конечно, у Сергея уже не та, но мастерство и качество броска никуда не делись.

Концовка ожидаемо получилась огненной. Сперва «Магнитка» снова забила в большинстве. Бек нанёс разящий бросок после передачи Мозякина, записавшего в свой актив сотую результативную передачу в плей-офф КХЛ.

Вскоре Плотников заработал удаление, тренерский штаб «Барыса» заменил Ортио на шестого полевого игрока, а Панюков сократил отставание своей команды до минимума, подставив клюшку под бросок Дица.

Но заработавший удаление Плотников исправился в следующем эпизоде, когда поразил пустые ворота. 5:3 в пользу «Магнитки» в матче и 4-2 в серии – трудная, но от этого лишь более приятная победа коллектива Ильи Воробьёва. В полуфинале Восточной конференции нас ждут серии «Ак Барс» – «Салават Юлаев» и «Авангард» – «Металлург». Это будет круто!