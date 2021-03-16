«Я давно знал, что он меня обгонит!» Что пишут в Америке о новом рубеже Овечкина в НХЛ

717-й гол в карьере капитана «Вашингтона» позволил ему догнать легенду «Бостон Брюинз» Фила Эспозито в списке лучших снайперов в истории. За океаном это событие не стало неожиданностью, но всё равно было встречено с восторгом.

Овечкин – шестой снайпер в истории НХЛ! Забил 717-й гол, догнав легендарного Эспозито Александр Великий добрался до очередной ступени на пути к великому рекорду всех времён. Теперь до Гретцки 177 шайб.

«А если бы Малкин был так же здоров, как Овечкин?»

«Для Александра Овечкина пришло время наметить новые вехи. Он забил свой 717-й гол в регулярных чемпионатах за карьеру и догнал знаменитого Фила Эспозито, с которым теперь делит шестое место в споре снайперов всех времён. Шайба пришла не из «офиса Овечкина», но это всё равно был подходящий способ, чтобы добиться нужной цифры. На данный момент Александр на 14 голов отстаёт от Марселя Дионна, который занимает пятое место. А вот для «Баффало» этот вечер стал очередным унижением. Всегда не здорово быть в примечаниях, когда Александр Овечкин переписывает историю, но «клинки» были именно тем соперником, которого будут упоминать в справочниках. В какой-то степени, гол Овечкина не был самым жалким моментом матча для «Баффало». Тот же Расмус Далин выглядел абсолютно потерянным, когда пытался противостоять россиянину. Впрочем, это бывает, когда пытаешься остановить Овечкина. Позволить Великой Восьмёрке догнать Эспозито — лишь часть сомнительной истории «Сэйбрз».



Овечкин забил свой 717-й гол, Малкин добрался до отметки в 1100 очков — всё это случилось в один день. А вот представьте, если бы Евгений оставался таким же здоровым, так же бы избегал травм, как и Овечкин. Это было бы очень впечатляюще!» — отметил обозреватель NBC Sports Джеймс О’Брайен.



«717-й гол Овечкина пришёлся на заключительную смену — он догнал Эспозито и забросил четвёртую шайбу в пяти последних матчах. По словам самого Александра, ему очень приятно работать в такой компании, а он просто делает то, что и должен», — сказала Саманта Пелл из Washington Post.

«Я много раз тренировал соперников команд Овечкина на международном уровне, а теперь уже и в Национальной хоккейной лиге. Александр — настоящий пример для молодых, он всегда готов сражаться, он всегда играет в силовой манере и ищет физического контакта. У него потрясающие мощь, напор и желание. Любой молодой на его примере может увидеть, что даже если ты не забиваешь, то ты можешь приносить много пользы другим способом, как Овечкин. А когда приходят моменты и голевые шансы, он выплёскивает свою агрессию. У него есть не только техника, но и злость, физическая сила. Мы можем учиться на его примере, как молодым игрокам нужно работать», — оценил Александра тренер «Баффало» Ральф Крюгер, команда которого идёт на последнем месте в лиге, а сам он давно находится под угрозой увольнения.

«Да я давно знал, что он меня обгонит! Это же было только вопросом времени», — отметил Фил Эспозито, который похожие слова сказал ещё три недели назад, когда Александр только подбирался к рекорду легендарного канадца. «Для меня удивительно, что Овечкин продолжает забивать, хотя у него такой быстрый бросок, что он может забить ещё много. Мне очень нравится смотреть, как он забивает, потому что он чертовски любит это делать, он эмоционален. Мне это просто нравится», — добавил Эспозито.

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«Следующий гол принесёт Овечкину единоличное шестое место, а затем он догонит и перегонит Марселя Дионна, у которого 731 шайба. После этого целью станет сам Яромир Ягр, забивший за карьеру 741 гол. Кроме этого, у Овечкина почти 1300 очков «под капотом» — не хватает всего одного балла», — отметил автор блога Nova Caps Fans Дайан Дойл.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2020/2021:



1. Остон Мэттьюс — 21 гол

2 — 4. Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид, Тайлер Тоффоли — 17

5. Алекс Дебринкэт — 15

6 — 11. Джо Павелски, Крис Крайдер, Макс Пасиоретти, Брок Бёзер, Николай Элерс, Кайл Коннор — 14

...43. 1. Остон Мэттьюс — 21 гол2 — 4. Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид, Тайлер Тоффоли — 175. Алекс Дебринкэт — 156 — 11. Джо Павелски, Крис Крайдер, Макс Пасиоретти, Брок Бёзер, Николай Элерс, Кайл Коннор — 14...43. Александр Овечкин — 11.

В поисках золотой середины

«Овечкин разгоняется после медленного начала сезона, которое включало «отсидку» по протоколу коронавируса. Он отстаёт от Остона Мэттьюса в списке лучших снайперов сезона, но ведь ещё только середина чемпионата», — заметил Ян Оланд из Russian Machine Never Breaks.



«Почти каждый гол Овечкина становится какой-то статистической отметкой. Для него просто наступает следующий этап, сам форвард об этом предпочитает не думать. Но нынешний рубеж важен для его тренера Питера Лавиолетта, учитывая его особенные отношения с Эспозито. Лавиолетт вырос в Массачусетсе, когда Эспозито «зажигал» в «Бостоне» и был его кумиром. Более того, после завершения карьеры игрока, Фил стал генменеджером «Рейнджерс» и подписал контракт с Лавиолеттом, который теперь тренирует хоккеиста, равного с Эспозито по количеству голов за всю историю. Так что для тренера это шестое место Овечкина имеет большое значение», — считает Джей Риган из NBC.

А генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан чуть-чуть раскрыл подробности переговоров с Овечкиным о новом контракте, поскольку нынешний договор скоро завершит своё действие.



«Особых новостей у меня нет, пока что мы на том же месте, что и были весь сезон. Мы очень хотим, чтобы Александр закончил свою карьеру здесь, в «Кэпиталз», и в какой-то момент сделка состоится. Нам просто нужно найти золотую середину, с которой все будут согласны», — сказал Маклеллан, подтвердив мысль, что в клубе не видят другого варианта развития событий, кроме подписания Овечкина на новый срок.