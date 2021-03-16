Овечкин – шестой снайпер в истории НХЛ! Забил 717-й гол, догнав легендарного Эспозито

Этот сезон НХЛ для всех сложный – ограничения на каждом шагу, играть приходится при пустых трибунах, с одними и теми же соперниками. И для Александра Овечкина он получается непростым — четыре матча он просидел в запасе из-за нарушения ковид-протокола, забивает не так часто, как хотелось бы, пропустив далеко вперёд Мэттьюса, Макдэвида и иже с ними в снайперской гонке, а ведь мы говорим о человеке, который за последние восемь лет выиграл семь «Морис Ришар Трофи».

Овечкин идёт на 60-м месте в списке лучших снайперов сезона! Почему он стал мало забивать? А ещё у него нет контракта на следующий сезон.

У Овечкина в последние пару лет, помимо обычных забот хоккеиста, есть ещё одна задача, глобального масштаба. Догнать и перегнать Уэйна Гретцки, побить его вечный снайперский рекорд. От этой задачи он поначалу открещивался, потом, по мере накопления голов, она уже перестала казаться немыслимой. И теперь за него болеет весь хоккейный мир, включая, конечно, самого Великого.



В прошлом сезоне Овечкин добрался до престижной отметки в 700 шайб за карьеру и поднялся сразу на пять строчек в списке величайших снайперов. Этот год он начинал на девятом месте и за первый месяц успел обойти Майка Гартнера.

Статистика Александра Овечкина в сезоне НХЛ-2020/2021.

Следующей промежуточной целью стал Фил Эспозито, и тут пришлось запастись терпением. Во-первых, расстояние было приличным – девять шайб, во-вторых, не шла у Александра Великого шайба в ворота. Но по зёрнышку, по семечку капитан «Вашингтона» продолжил свой путь.



Шикарнейший дубль «Филадельфии», потом – всего один гол в восьми матчах, но ближе к марту капитан «столичных» начал раскочегариваться, сократив отставание от Эспозито до двух шайб. Овечкин догнал очередную легенду в матче с «Баффало». Теперь и на Марселя Дионна можно замахнуться!

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Лучшие снайперы в истории НХЛ



1. Уэйн Гретцки – 894

2. Горди Хоу – 801

3. Яромир Ягр – 766

4. Бретт Халл – 741

5. Марсель Дионн – 731

6-7. 1. Уэйн Гретцки – 8942. Горди Хоу – 8013. Яромир Ягр – 7664. Бретт Халл – 7415. Марсель Дионн – 7316-7. Александр Овечкин , Фил Эспозито – 717

«Овечкин повернул время вспять. Ему точно 35 лет?» Что пишут о русском снайпере в Америке За океаном считают, что нынешний Овечкин играет так, словно он на 10 лет моложе.

Когда Овечкин обгонит Гретцки?

Несмотря на все преграды (если бы не было локаутов и пандемии, Овечкин был бы уже гораздо ближе к рекорду), Овечкину всё ещё по силам догнать Гретцки, до которого осталось 177 голов.



Да, ему уже 35 лет, но мы же помним, что в 34 он снова стал лучшим снайпером, а если бы сезон не оборвался, то пробил бы свой девятый полтинник в карьере? Спад производительности в первые месяцы этого сезона будем рассматривать как временный.

Чтобы догнать Гретцки, конечно, придётся поднапрячься и к концу регулярки догнать/перегнать Дионна. Это вполне реально – 14 шайб за 28 матчей. В следующие пару лет надо забивать около 45 голов, тогда к 38 годам Овечкин будет отставать от Гретцки всего на 70-75 голов. И вот тут рекорд уже будет близко, как никогда. И времени, чтобы его побить, учитывая богатырское здоровье российского снайпера, должно быть достаточно. На самом деле, Овечкину вполне реально стать лучшим снайпером в истории, даже не играя в НХЛ до 45 лет, как Яромир Ягр. Он вполне способен управиться к своему сорокалетию.



Ну а пока на очереди Дионн.