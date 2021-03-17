У Малкина травма. Ушёл со льда, попав под силовой двухметрового защитника «Бостона»

Евгений Малкин в нынешнем сезоне НХЛ в очередной раз обманул критиков. Российский центрфорвард «Питтсбурга» невзрачно начал регулярку, вновь подняв темы своего возможного обмена из стана «пингвинов» и начала заката карьеры в сильнейшей лиге мира, но в марте проснулся, пришёл в форму и принялся доминировать на площадке. В восьми матчах первого весеннего месяца Джино наколотил 12 (4+8) очков, а в игре с «Бостоном» добился мощного достижения — 1100 результативных баллов за карьеру в НХЛ! Из россиян за всю историю лучшего результата добились только Сергей Фёдоров и Александр Овечкин.

У Малкина 1100 очков за карьеру! Из русских столько набирали только Овечкин и Фёдоров Он набирает очки 8 матчей подряд и просто доминирует на льду — плохой старт сезона уже никто не вспоминает.

И как же жаль, что такого «горячего» Малкина, судя по всему, тормознёт очередная травма! Евгения уже давно преследуют разного рода повреждения, из-за которых он никак не может провести регулярку без пропусков, и вот в повторной встрече с «мишками» Евгению опять не повезло. Он провёл на льду лишь 3 минуты и 43 секунды и вынужден был уйти в раздевалку после жёсткого силового приёма защитника «Бостона» Джарреда Тинорди. Двухметровый американец (рост Тинорди — 201 см. — Прим. «Чемпионата») встретил Малкина возле борта, хит выглядел достаточно безобидно, однако для россиянина на этом игра закончилась.



Видео силового приёма Тинорди на Малкине.



На повторе момента кажется, что могло что-нибудь случится с левым плечом или левой рукой Евгения, на которую он приземлился после падения. Однако Майк Салливан на пресс-конференции после матча обозначил иной характер повреждения. «Евгений Малкин сейчас проходит обследование по поводу травмы нижней части тела. У нас будет для вас больше информации, когда мы сами её получим», — заявил наставник «Питтсбурга».



Любопытно, что Малкин не остался не отомщённым со стороны своих партнёров по команде. «Обидчика» Евгения позже бросил в борт Брэндон Танев, и этот хит выглядел куда жёстче, чем силовой на Малкине. Тинорди также закончил встречу досрочно.



Видео жёсткого хита Танева на Тинорди.



«Никому не нравится это видеть. После такого вы хотите пойти и сделать свою работу ещё лучше, получить для него победу. К сожалению, мы этого сделать не смогли», — так высказался о травме своего партнёра и друга капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Действительно, добиться положительного результата «пингвинам» в этой встрече не удалось.

Чешский снайпер «Бостона» Давид Пастрняк открыл счёт в большинстве уже на 4-й минуте, Танев ещё в первом периоде эту шайбу отыграл, но за 12 с небольшим минут до конца основного времени «Бостон» забил победный гол. Отличился Трент Фредерик, тот самый парень, который не так давно задирал Овечкина и получил от того чувствительный удар в пах. Сейчас же американец показал своё мастерство не провокатора, а хорошего форварда.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Питтсбург» проиграл, но на турнирных перспективах «пингвинов» поражение сказалось не сильно — они по-прежнему уверенно идут в зоне плей-офф Восточного дивизиона. Куда важнее для команды Салливана не потерять надолго Малкина. Будем надеяться, что для Евгения всё обойдётся, и он не добавит в свою коллекцию очередную серьёзную травму.