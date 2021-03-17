«Ак Барс» забил четыре и быстро смял «Салават». Уфе нужно брать второй матч

Полуфинальная серия Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» — одно из самых ожидаемых событий в нынешнем розыгрыше плей-офф. В регулярном чемпионате команды дважды обменялись победами на домашнем льду, и уже тогда «зелёное дерби» проходило так, что у хоккеистов летели искры из глаз. В Кубке Гагарина эмоции и вовсе будут накалены до предела. А как иначе? Вечное спортивное противостояние двух республик никто не отменял, тем более что хоккей в Татарстане и Башкирии в буквальном смысле слова обожают.

«Где-то перетерпеть, получить по лицу». «Салават» и «Ак Барс» готовятся к битве в плей-офф «Зелёное дерби» обещает пройти в жёсткой бескомпромиссной борьбе и стать главным украшением Кубка Гагарина.

В последний раз «Ак Барс» и «Салават» играли друг с другом в плей-офф в 2017 году, тогда со счётом 4-1 в первом раунде выиграли «барсы». Зато годом ранее в упорном семиматчевом противостоянии сильнее оказались юлаевцы. Всего в Кубке Гагарина непримиримые соперники встречались шесть раз. Пока баланс победных серий в пользу Казани: 4-2. У уфимцев в отличной форме находится первое звено. Хартикайнен набирал очки четыре матча подряд (5, 4+1), Гранлунд четыре матча подряд (7, 3+4), а Маннинен не уходил со льда без баллов за результативность три встречи кряду (4, 2+2). Главному тренеру «Ак Барса» Дмитрию Квартальнову нужно было серьёзно подумать, как противодействовать ударной тройке соперника.

«Локомотив» и Уфа будут сражаться, но в их успех мало кто верит. Прогнозы на плей-офф КХЛ Новый эпизод «Предсказамуса» от экспертов и журналистов. В Кубке Гагарина стартуют полуфиналы конференций.

Стартовые составы команд особо удивления не вызвали. У хозяев не сыграли Зарипов (работает по индивидуальной программе), Мёрфи (не попал в заявку из-за лимита на легионеров) и Фисенко, в воротах появился талантливый Билялов. У гостей давно находятся в лазарете Мухамадуллин и Воробьёв.



Первый период начался активно. Уфимцы, как и предполагалось, начали откатываться и играть максимально аккуратно у своих ворот. Команды долго играли без пауз, а ключевым моментов всей двадцатиминутки стало двухминутное удаление Панина. «Салават» мог забивать в меньшинстве, когда Хохряков с партнёром высочили вдвоём на одного защитника. Пётр решил бросить сам, но попал в голкипера.

Ответ не заставил себя ждать. Казанцы закрепились в чужой зоне, Яруллин выбрался на свободное пространство и набросил на ворота — Кормье удачно подставил клюшку и переправил шайбу в сетку. Метсола не сумел среагировать. 1:0 – с таким счётом команды отправились в раздевалки.

Во втором периоде успех казанцам снова принёс бросок от синей линии. Яруллин щёлкнул низом от синей линии — Глухов подставил клюшку и отправил шайбу в ворота «Салавата». Правда, гости отыгрались практически сразу. На этот раз Лисовец зарядил от синей линии, Картаев выиграл борьбу перед воротами и в падении добил шайбу с неудобной руки. Владислав, учитывая его роль в низовых звеньях, проводит плей-офф на отлично. Это уже третий гол форварда, два предыдущих были забиты в серии с «Трактором».



Следом «Салават» получил большинство, но не только не забил, но и пропустил курьёзную шайбу. Науменков отдал неточную передачу, Метсола за воротами ждал, когда шайба пересечёт линию трапеции, чтобы сыграть по правилам и не заработать двухминутный штраф. В итоге Воронков перехватил шайбу, объехал их и поразил пустой угол.

Похоже, эта шайба расстроила Метсолу. В очередной раз «барсы» выиграли борьбу и убежали в контратаку. Да Коста сделал передачу вперёд, Доус прошёл по левому флангу и с кистей запустил шайбу в дальнюю девятку. Тренерский штаб гостей заменил Метсолу на Тарасова.

Рассчитывать на спасение матча при таком ходе игры юлаевцам было сложно. «Ак Барс» действовал уже не особо яростно, так как преимущество хозяевам было более чем комфортным. «Салават» старался забросить вторую шайбу, но не шла игра у финской тройки Маннинена.



В середине периода двумя минутами наказали Юдина, Лямся рискнул и заменил Тарасова на шестого полевого хоккеиста. «Салават» устроил настоящий штурм ворот Билялова, но забить так и не получилось.



4:1 – «Ак Барс» сыграл по счёту и спокойно довёл матч до победы. «Салавату» нужно сделать выводы и выиграть второй матч в Казани. Ничего страшного для уфимцев не произошло.

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