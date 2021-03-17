«Локомотив» и Уфа будут сражаться, но в их успех мало кто верит. Прогнозы на плей-офф КХЛ

В КХЛ стартует второй раунд плей-офф, а на «Чемпионате» возвращается «Предсказамус». По итогам четвертьфиналов конференций многие респонденты показали неплохие результаты, но грядущий раунд обещает стать совсем не таким предсказуемым.
Впрочем, о равенстве борьбы и живой интриге в каждой полуфинальной паре говорят все, но делать непопулярные ставки в конкурсе прогнозов решаются немногие. 17 марта в Кубке Гагарина стартуют пары ЦСКА — «Локомотив» и «Ак Барс» — «Салават Юлаев», и в обоих противостояниях наши эксперты видят однозначных фаворитов.
ЦСКА — «Локомотив» — 31 — 1
И «армейцы», и «железнодорожники» одинаково уверенно преодолели порог четвертьфиналов конференций, не отдав ни одного матча «Спартаку» и «Йокериту», однако в очной битве у «Локомотива» шансов нет. Если, конечно, судить по прогнозам наших нострадамусов.
При этом подавляющее число респондентов считают, что ЦСКА понадобится 6 или 7 матчей для прохода в следующий раунд, на победу «армейцев» в пяти встречах рассчитывают лишь три человека — Алёна Гребенькова, Павел Лысенков и Максим Замятин.
Но совсем без поддержки «Локомотив» не остался. В Ярославцев верит редактор хоккейного отдела «Чемпионата» Александр Рожков, ставящий на успех «железнодорожников» в шести встречах.
«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 26 — 6
В «зелёном дерби», где априори у команд равные шансы, оказывается, тоже есть фаворит в нашем конкурсе. Только шесть прогнозистов верят в уфимский коллектив, причём пять из них ждут семиматчевый триллер в принципиальном противостоянии, и лишь Александр Рожков полагает, что «Салават» практически не заметит сопротивления «Ак Барса» и пройдёт его в пяти матчах.
Прямо противоположное мнение у Александра Рогулева (между прочим, одного из лидеров общего зачёта), а большая часть респондентов верят в успех подопечных Дмитрия Квартальнова в шести-семи матчах.
- 17 марта 2021
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