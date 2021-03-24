В НХЛ обсуждают русских вратарей. У Василевского новый рекорд, а Худобина могут обменять?

В очной встрече оба показали себя здорово, но «Тампа» опять обыграла «Даллас».

Несколько дней назад обозреватель издания The Hockey News Мэтт Ларкин высказал непопулярную пока мысль относительно российского вратаря «Далласа» Антона Худобина. «Он сыграл большую роль в выходе «звёзд» в финал Кубка Стэнли, но с тех пор ему не удаётся вернуть свой игровой ритм. Несмотря на сильную защиту команды, Худобин играет на очень среднем уровне. Перспективный Джейк Эттингер переиграл Худобина и выглядит как вратарь «Далласа» будущего, а возможно, и уже настоящего», — отметил Ларкин.

The Hockey News: Худобина могут обменять, перспективный Эттингер переиграл его

Вряд ли это наброс со стороны американского журналиста на российского вратаря. Скорее — попытка проанализировать ситуацию в «Далласе», где все решения, как и в любом другом клубе НХЛ, принимаются, в первую очередь, с точки зрения бизнеса. Если взглянуть на положение дел в «Старз» не через призму симпатий к Худобину, а нейтрально, то можно увидеть, что Антон в нынешнем сезоне провёл столько же матчей, сколько и Джейк Эттингер, статистика у обоих вратарей практически одинаковая (коэффициент надёжности и процент отражённых бросков у американца даже чуть лучше), но Худобину уже 34 года, а Эттингеру, топ-проспекту «Далласа» с драфта-2017 — лишь 22. В пользу Антона, безусловно, говорит его опыт, но не нужно забывать, что у «Старз» в резерве уже есть один бывалый голкипер — Бен Бишоп должен окончательно восстановиться после операции на правом колене к концу марта.

«Хочу завершить карьеру в «Магнитке». Отыграть сезончик, выиграть Кубок и на пенсию пойти» Большое интервью с Антоном Худобиным — о «Далласе», «Металлурге», новом сезоне НХЛ, недооценке в клубах и сборной России и многом другом.

Прогресс Эттингера явно произошёл раньше, чем планировали в «Далласе», Худобин не показывает безупречной игры, поэтому обмен Антона до дедлайна, который состоится 12 апреля, действительно возможен. Это будет зависеть от множества факторов, в том числе и от динамики восстановления Бишопа.



Пока же Антон остаётся важнейшей частью «Далласа». Сегодня Худобин вышел на очередной матч регулярного чемпионата против «Тампы». Своего соперника по прошлогоднему финалу «звёзды» не смогли одолеть в предыдущих трёх матчах сезона, но и четвёртая попытка оказалась неудачной. «Старз» открыли счёт уже на пятой минуте, когда Роопе Хинц реализовал большинство.

Но «Тампа» без особых проблем смогла переломить ход встречи в середине второго периода. Сначала Стивен Стэмкос реализовал численное преимущество: Худобин успел переместиться под бросок и готов был выручить, но от клюшки Секеры шайба предательски юркнула в «домик».

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А затем в быстрой атаке отличился Янни Гурд. Российский вратарь «Далласа» среагировал на первый бросок канадца, но он пришёлся в Йона Клингберга, а затем форвард «Тампы» спокойно бросил в освободившийся угол из-под шведа.

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«Молнии» повели 2:1 и до конца матча уже не упустили преимущество. Подопечные Джона Купера в нынешнем сезоне выглядят по-чемпионски, редко проигрывают и лидируют в общей таблице НХЛ. Немаленький вклад в успехи «Тампы» вносит голкипер Андрей Василевский. Сегодня россиянин выиграл 12-й матч подряд и установил новый клубный рекорд — лучшая серия побед подряд за всё время существования франшизы «молний». До исторического достижения НХЛ по этому показателю ему остаётся выиграть лишь три ближайших матча «молний».

Андрей Василевский установил рекорд «Тампы» по победной серии в сезоне НХЛ

Что касается Худобина, то он провёл хорошую встречу, сделал 24 спасения и дал «Далласу» шанс на победу, но полевые игроки «звёзд» почин российского вратаря не поддержали. Если Антона и обменяют, то точно не из-за такого матча с лидером НХЛ.