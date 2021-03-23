The Hockey News: Худобина могут обменять, перспективный Эттингер переиграл его

Обозреватель издания The Hockey News Мэтт Ларкин поделился мнением о ситуации с вратарской бригадой в «Даллас Старз».

«Начиная с сезона-2018/2019 по конец сезона-2019/2020 Худобин считался не просто лучшим запасным голкипером в лиге, но и лучшим вратарём по показателю пропущенных шайб за 60 минут игры. Его игру изучили ближе к концу минувшего плей-офф, потому что он играл так часто, как не играл никогда ранее в своей карьере. Антон сыграл большую роль в выходе «Далласа» в финал Кубка Стэнли, но с тех пор ему не удаётся вернуть свой игровой ритм. Несмотря на сильную защиту команды, Худобин играет на очень среднем уровне. Перспективный Джейк Эттингер переиграл Худобина и выглядит как вратарь «Далласа» будущего, а возможно, и уже настоящего

Какая команда готова платить 35-летнему Худобину, чей контракт будет действовать ещё на протяжении двух сезонов? Возможно, это имело бы смысл, если бы «Даллас» удержал часть зарплаты вратаря, потому что Худобин всё ещё может быть роскошным вторым номером. Он показал, что может прийти на выручку и быть успешным, чтобы помочь команде пройти весь путь до финала, даже если к концу пути ему не хватит сил», — написал Ларкин в статье.